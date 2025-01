Vous pouvez tester la Switch 2 avant tout le monde à Paris ! Où, quand et comment ?

Prendre en main une console avant même sa sortie officielle, c’est un rêve pour tous les gamers. Et cette fois, Nintendo fait de même avec sa Switch 2 ! La bonne nouvelle, c’est que Paris fait partie des rares villes où vous pourrez vivre cette expérience unique. Vous voulez savoir comment et quand vous y rendre ? Suivez-moi.

Nintendo a décidé de gâter ses fans en leur offrant une chance exclusive de tester la très attendue Switch 2. Et cela, bien avant qu’elle n’arrive dans les rayons. Et pour nous, joueurs français, c’est encore mieux puisque Paris figure sur la liste des villes privilégiées pour cet événement mondial. Marquez vos calendriers, car l’expérience aura lieu ce mois d’avril 2025. C’est une opportunité qui ne se présente pas tous les jours, alors, tenez-vous prêt à essayer cette console de demain.

Ainsi, Nintendo a prévu une tournée mondiale pour présenter la Switch 2, et Paris est l’une des premières étapes. Vous pourrez donc essayer cette console du 4 au 6 avril 2025. Le lieu exact n’a pas encore été dévoilé, mais je suis sûre que ce sera à la hauteur de l’événement.

Go hands-on with #NintendoSwitch2 at Nintendo Switch 2 Experience events in Paris, London, Berlin, Milan, Amsterdam and Madrid!



A free Nintendo Account is required to register.



Find out more (UK event link): https://t.co/fNzuEGcyWK pic.twitter.com/oM8gcw1Aug