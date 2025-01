Nintendo Switch 2 : les graphismes boostés par une IA ?! Tout ce qu’il faut savoir

Avant de vous parler de ce sujet particulièrement intéressant, je voudrais tout d’abord vous souhaiter une excellente année mes très chers lecteurs ! Merci pour votre fidélité à notre page et pour tous les moments que nous allons encore partager !

Et si la Nintendo Switch 2 repoussait les limites du jeu ? Un brevet laisse entendre que la prochaine console de Nintendo pourrait adopter la mise à l’échelle par IA, promettant des fichiers plus légers et une résolution accrue. Le but étant de proposer une expérience de jeu optimale.

Nintendo Switch 2 ? Une mise à jour pour des graphismes révolutionnaires ?

Une nouvelle vague d’informations fascinantes sur la Nintendo Switch 2 émerge, cette fois concernant une potentielle technologie de mise à l’échelle graphique.

D’après un brevet déposé par Nintendo en juillet 2023 et récemment publié, la prochaine console pourrait intégrer une solution innovante pour améliorer la résolution des images. Selon le brevet, il s’agit d’une solution basée sur des algorithmes d’apprentissage automatique.

Mais pourquoi utiliser cette technologie ? En fait, ces algorithmes permettent de convertir des images à basse résolution. À titre d’exemple, il est possible de convertir du 540p, en haute résolution, telle que du 1080p. Et ce, tout en minimisant les exigences matérielles.

Le brevet mentionne également que ces techniques pourraient être étendues à des résolutions 4K. Je dois d’ailleurs admettre que cela laisse entrevoir des possibilités excitantes pour des graphismes améliorés sans compromis sur les performances.

Une mise à l’échelle IA ? Une solution pour révolutionner les jeux vidéo ?

Certes, le brevet fait référence à de nombreuses applications pour les jeux vidéo. Toutefois, rien ne garantit encore qu’elle sera effectivement intégrée à la Nintendo Switch 2, même si cette technologie semble particulièrement adaptée.

Un aspect notable du document permet également de connaître que cette mise à l’échelle par IA pourrait contribuer à réduire la taille des fichiers de jeu. Cela serait possible, par exemple, en bénéficiant des textures à plus basse résolution. C’est aussi le cas, si l’on utilise l’IA pour les upscaler. De cette manière, il serait possible de conserver des supports physiques plus compacts.

Cette technologie s’inscrit dans une tendance grandissante dans l’industrie du jeu vidéo, où l’IA joue un rôle clé dans l’amélioration des performances graphiques. Des solutions comme le DLSS de Nvidia et le FSR d’AMD dominent déjà sur PC.

De son côté, Sony a introduit sa propre technologie, le PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), avec la PS5 Pro. Donc, il ne nous reste plus qu’à voir si Nintendo emboîte le pas, mais seule une annonce officielle pourra confirmer les intentions de la marque.

Et vous, qu’en pensez-vous ? N’hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires !

