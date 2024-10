Nothing annonce le smartphone qui brille dans le noir (et c’est vous qui l’avez voulu)

La nouvelle version du smartphone Phone 2A plus de Nothing se caractérisent par le fait qu’il brille dans le noir grâce à son emballage.

Une nouvelle version du Phone 2A Plus de Nothing a vu le jour. Ce nouveau smartphone va avoir un design et un emballage phosphorescent personnalisés, conçus en partie par quelques « fans les plus talentueux » de la société.

Smartphone Phone 2A Plus Community Edition ? Le fruit d’un concours de Nothing

Pour encourager sa communauté à « construire un smartphone de leur propre imagination », Nothing a organisé un concours.

Selon cette entreprise, ce Phone 2A Plus Community Edition est son premier « grand projet pilote de co-création de matériel ». Pour la conception de cet appareil, ils ont enregistré 900 participants de sa communauté.

Les participants ont personnalisé le smartphone à 100 %, à savoir de son apparence jusqu’à la manière dont il sera mis sur le marché. Rappelons que c’est la première fois que Nothing tente de mobiliser sa communauté dans l’objectif de l’aider à concevoir du matériel.

Je dois avouer que le projet rappelle quand même la collaboration entre CMF, qui est la sous-marque axée sur l’accessibilité de Nothing, et de Bambu Lab. Ce projet a incité les utilisateurs du CMF Phone 1 à concevoir des accessoires et des engins imprimés en 3D. Ce dernier pourrait être ajouté à l’arrière de ce téléphone.

Quelles sont les fonctionnalités de ce nouveau téléphone de Nothing ?

Le Phone 2A Plus Community Edition a été développé par Astrid Vanhuyse et Kenta Akasaki. Ce concept a été réalisé grâce à la collaboration avec Adam Bates et Lucy Birley de Nothing.

Comme le modèle prédécesseur, ce téléphone possède toujours les trois bandes lumineuses situées autour des caméras arrière. Toutefois, l’arrière du téléphone est désormais coloré avec un matériau phosphorescent vert.

Ce dernier « émettra une douce lueur dans les environnements sombres » durant des heures, selon cette entreprise. Pour le recharger, il suffit juste de l’exposer à la lumière du jour.

Phone (2a) Plus Community Edition.



A first-of-its-kind co-creation project. Our rarest device to date.



1,000 units available only. Register to be in with a chance. pic.twitter.com/WRZhWxMq4r — Nothing (@nothing) October 30, 2024

Un smartphone boosté à l’IA ?

Andrés Mateos ainsi que les concepteurs de logiciels de Nothing se sont inspirés du matériel du téléphone d’origine et ont ainsi utilisé un mélange d’outils de conception.

Par ailleurs, ils ont utilisé la technologie d’IA pour développer un ensemble de six fonds d’écran assortis connu sous le nom de « Connected Collection ». Ces derniers seront proposés avec l’édition communautaire du Phone 2A Plus.

Afin de promouvoir l’édition communautaire, Sonya Palma a conçu une nouvelle campagne marketing : « Trouvez votre lumière. Capturez votre lumière ».

Rappelons que le téléphone sera disponible sur le marché dès le 12 novembre sur le site web de la société pour 399 $. Néanmoins, il faut savoir que la production est limitée à 1 000 unités uniquement.

Alors avez-vous hâte de mettre la main sur ce nouveau Smartphone ? Comment le trouvez-vous ? Dites-nous dans les commentaires votre avis !

