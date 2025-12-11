OpenAI lance ses propres cours certifiants : devenez expert en IA

Maintenant, il est possible de devenir expert en IA. Avec certification à la clé même. OpenAI inaugure ses premiers cours certifiants, destinés aux professionnels, aux enseignants et à tous ceux qui veulent maîtriser cette innovation.

On connaissait OpenAI pour ChatGPT, pour ses modèles qui bousculent la tech à chaque mise à jour. Ou encore pour ses annonces parfois lunaires. Mais avec des cours certifiants, OpenAI franchit une nouvelle étape. En effet, la firme veut former massivement le public pour être expert en IA. Et pas à moitié. L’objectif est de certifier jusqu’à 10 millions d’Américains d’ici 2030.

Suivez les cours avec OpenAI !

OpenAI has officially launched its first set of certification courses designed to equip workers and educators with essential AI skills. December 10, 2025

Cela grâce à OpenAI Academy. Il s’agit d’une entreprise ouvre ses premières formations officielles. Non, on ne parle pas de tutos comme sur YouTube. Mais de vraies certifications reconnues, pensées pour aider les professionnels à rester dans la course face à un monde du travail qui s’automatise à toute vitesse.

Le premier programme, « Fondements de l’IA », est conçu comme une sorte de terrain d’entraînement intégré à ChatGPT. On apprend et on teste. Parfois, on se trompe, mais on recommence. Le chatbot vous renvoie ensuite un feedback immédiat.

C’est pratique, surtout si vous voulez booster votre productivité. Ces cours d’OpenAI sont aussi idéal pour ceux qui souhaitent gérer des tâches comme un pro ou ajouter une ligne qui claque sur votre CV.

Le second cours joue une autre carte : « Fondements de ChatGPT pour les enseignants ». Dédié aux professeurs du primaire et du secondaire, il est disponible sur Coursera. Il propose aussi d’intégrer l’IA dans les activités pédagogiques, les devoirs, les corrections ou encore la gestion administrative. C’est une manière d’aider le corps enseignant non seulement à comprendre. Mais aussi à encadrer et utiliser l’IA de façon responsable en classe.

Une certification qui pourrait peser sur le marché du travail

C’est aussi la première fois qu’OpenAI se hisse officiellement au rang d’organisme de formation. Jusqu’ici, la société préférait laisser ses outils se diffuser naturellement, à travers l’exploration et l’auto-apprentissage. Mais les besoins évoluent. Les écarts se creusent. La demande d’utilisateurs capables de paramétrer l’IA explose partout.

Pour les entreprises, afficher « certifié OpenAI » sur un CV pourrait vite devenir un marqueur de compétence. Walmart, BCG, Upwork et Accenture testent déjà la formation dans le cadre de programmes pilotes.

Et pour le grand public ? La porte est grande ouverte. Les formations promettent d’améliorer la culture générale autour de l’IA. Elle assure de rendre ces outils plus accessibles, et pourquoi pas d’encourager les vocations.

Cerise sur le gâteau, OpenAI prépare aussi une plateforme d’emploi boostée à l’IA, prévue pour mi-2026. C’est-à-dire former les candidats puis les aider à trouver un job. L’écosystème est en train de se sourire à lui-même.

Qu’en pensez-vous des cours lancés par OpenAI ? Vous vous y lanceriez vous aussi ? Selon vous, ces certifications vont-elles vraiment changer la donne sur le marché du travail ou ne sont-elles qu’un coup marketing ? Partagez votre avis dans les commentaires.

