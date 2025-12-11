Adobe x OpenAI : Photoshop débarque sur ChatGPT ! Retouchez vos photos en live

Photoshop s’invite directement dans ChatGPT. Retouchez, composez, convertissez… tout se pilote désormais en langage naturel, sans ouvrir le moindre logiciel.

Adobe vient d’annoncer que Photoshop, Adobe Express et Acrobat deviennent accessibles gratuitement depuis ChatGPT. Cette alliance intervient alors que le chatbot dépasse les 800 millions d’utilisateurs hebdomadaires. Cela offre à Adobe une scène mondiale sans précédent. Il devient donc possible de retoucher une photo, créer un visuel ou manipuler un PDF directement dans la fenêtre de conversation.

Photoshop arrive dans ChatGPT

Le principe est simple : vous tapez le nom de l’application Adobe suivie de la tâche souhaitée, et ChatGPT s’exécute. Par exemple : « Photoshop, change l’arrière-plan de mon image ». Après une première retouche, vous pouvez enchaîner les commandes. Vous n’aurez donc plus besoin d’ouvrir votre logiciel local, tout se passe dans l’outil, en direct.

De plus, Photoshop n’est évidemment pas seul dans l’aventure. Adobe Express, son petit frère axé sur la création de visuels promotionnels (affiches, flyers, brochures) est également intégré. Certes, ses capacités restent plus limitées, mais il embarque une grande bibliothèque de ressources que ChatGPT peut mobiliser instantanément. Je trouve que c’est un vrai coup de pouce pour produire rapidement un visuel propre sans passer par une interface complexe.

Retouche en live et gestion de PDF : tout se pilote en langage naturel

La troisième application, Acrobat, s’adresse à tous ceux qui manipulent des documents. L’intégration permet de convertir des fichiers Word en PDF, fusionner plusieurs documents, masquer des informations sensibles, ou encore extraire un tableau pour l’exporter directement en fichier Excel. Là encore, une simple instruction en langage naturel suffit.

Ce rapprochement Adobe–OpenAI tire alors parti de l’Apps SDK. Il s’agit du kit de développement open source qu’OpenAI a mis à disposition il y a deux mois. Grâce à cet outil, les éditeurs peuvent intégrer leurs logiciels dans ChatGPT et les tester via un mode développeur avant de les déployer largement. Adobe fait donc partie des premiers grands noms à en profiter, et Illustrator semble déjà être le prochain candidat naturel pour rejoindre la plateforme.

Pour l’instant, Acrobat, Photoshop et Adobe Express sont disponibles pour tous les utilisateurs de ChatGPT dans le monde. La seule exception, c’est la version Android du chatbot qui n’intègre pas encore Photoshop ni Acrobat. Mais cela devrait suivre très bientôt.

Notons toutefois que Photoshop et Express incluent déjà leur propre chatbot interne, et la suite Firefly permet aux entreprises de générer ou personnaliser du contenu grâce à leurs propres données. L’arrivée de ces outils dans ChatGPT n’est donc pas une fin en soi, mais une étape clé dans la mutation d’Adobe vers un futur résolument piloté par l’intelligence artificielle.

