Orange et Totem préparent le GPS du futur : une précision au centimètre près

C’est une nouvelle étape pour l’Europe. Point One déploie avec Orange et Totem une infrastructure qui va couvrir la France et l’Espagne. Ils veulent créer le plus grand réseau de correction GNSS (Global Navigation Satellite System) du Vieux Continent.

L’entreprise américaine Point One Navigation, Orange et Totem, sont en train de bâtir le plus grand réseau de correction GNSS (Global Navigation Satellite System) du continent. Une infrastructure critique pour les technologies de demain. Ce partenariat stratégique vise à déployer des centaines de stations de correction satellite sur les tours de Totem en France et en Espagne. Ainsi, ces stations captent les signaux, repèrent leurs moindres erreurs, et transmettent immédiatement une correction aux utilisateurs via le réseau 4G/5G d’Orange.

Orange, Totem et Point One, le trio de choc pour des signaux parfaits

Point One va donc installer ses équipements sur plus de 500 tours appartenant à Totem. C’est la filiale d’Orange qui gère quand même 27 300 sites. Ces antennes vont alors capter les signaux satellites, repérer les minuscules erreurs de calcul et, le plus important, envoyer des corrections en direct aux utilisateurs.

Ce qui est vraiment original dans ce deal, c’est l’indépendance de Point One. Habituellement, les revenus sont partagés. Ici, Point One possède et gère ses stations elle-même. Cela va garantir des performances et une disponibilité maximales sans dépendre des humeurs d’un tiers. Et c’est un choix stratégique bien assumé par les trois parties.

Quant à Orange, c’est l’opérateur français qui apporte le tuyau, la connexion mobile indispensable. Ses cartes SIM spéciales pour objets connectés et son réseau 4G/5G assurent la transmission rapide des corrections. En plus de ça, Orange va jouer les VRP de luxe en recommandant ces solutions à ses clients professionnels.

À quoi sert un GPS au centimètre près ?

Le centimètre, c’est ce qui change tout pour des tonnes d’applications qui en ont marre des GPS classiques. On parle d’abord d’agriculture de précision. Les machines agricoles pourront ainsi optimiser chaque passage sans gaspiller le moindre millimètre carré. Les chantiers de construction et de génie civil vont gagner en exactitude pour leurs engins.

Et bien sûr, n’oublions pas la robotique ainsi que les véhicules autonomes. Qu’ils roulent dans des entrepôts ou sur la voie publique, ces systèmes ont besoin de savoir précisément où ils sont pour assurer une sécurité maximale.

Pour Aaron Nathan, le patron de Point One, ce partenariat est une « étape fondamentale » dans son expansion et positionne son entreprise comme un « facilitateur indispensable » de la nouvelle frontière technologique.

