Où sont les aliens ? La NASA donne une réponse fascinante

En 1950, Enrico Fermi posait une question troublante : où sont les extraterrestres ? Dans une galaxie remplie de planètes et de systèmes stellaires, pourquoi ne voyons-nous aucun signe de vie ?

Aujourd'hui, une équipe de chercheurs propose une nouvelle raison. Leur solution est simple : la vie extraterrestre n'a peut-être pas besoin de faire tout cela. Leur étude, publiée dans The Astrophysical Journal, explore cette hypothèse.

Les chercheurs ont cherché à savoir si un télescope spatial de nouvelle génération pourrait repérer des panneaux solaires sur une exoplanète proche. Ils concluent que, si une civilisation intelligente existe et utilise l'énergie solaire, elle n'a probablement pas besoin de quantités d'énergie visibles à nos yeux.

« Les civilisations peuvent atteindre des niveaux de population durables sans s'étendre à toute la galaxie », explique Ravi Kopparapu, chercheur au Goddard Space Flight Center de la NASA. Elles peuvent s'étendre au sein de leur propre système stellaire, mais des civilisations couvrant toute la galaxie n'existent peut-être pas.

Panneaux solaires sur les exoplanètes

L'étude a examiné si des panneaux solaires en silicium pourraient être détectés sur une exoplanète semblable à la Terre. Le silicium est plus abondant et moins coûteux que d'autres éléments pour l'énergie solaire. Les chercheurs ont utilisé l'Observatoire des mondes habitables pour modéliser cela.

L'équipe a modélisé une planète avec différents niveaux de panneaux solaires et a testé si l'Observatoire des mondes habitables pouvait détecter ces signes technologiques à 30 années-lumière. Ils ont découvert qu'il faudrait plusieurs centaines d'heures pour détecter des technosignatures si 23 % de la planète était couverte de panneaux solaires.

Une solution énergétique extrême

Selon l'étude, 9% seulement de la surface terrestre serait nécessaire pour assurer un niveau de vie élevé à 30 milliards d'êtres humains. Couvrir un quart de la planète de panneaux solaires serait donc un scénario extrême et superflu.

« Les structures de récupération d'énergie stellaire à grande échelle pourraient s'avérer obsolètes avec les avancées technologiques. », déclare Vincent Kofman, co-auteur de l'étude. Une société capable de placer d'énormes structures dans l'espace aurait probablement accès à la fusion nucléaire ou d'autres méthodes d'énergie.

Les limites de notre imagination

L'étude suppose que les extraterrestres utilisent l'énergie solaire dans leur vie. Mais ils pourraient utiliser des sources d'énergie dépassant notre imagination. Nous ne verrons peut-être pas de signes de vie intelligente parce que l'espace est vaste. Et, en plus, nos outils d'observation sont récents.

Notre galaxie existe depuis des milliards d'années et notre univers depuis encore plus longtemps. Comme le souligne l'Institut SETI, « le paradoxe de Fermi est une grande extrapolation à partir d'une observation locale. Vous pourriez regarder par la fenêtre et conclure que les ours n'existent pas parce que vous n'en voyez pas ».

L'étude fait beaucoup d'hypothèses sur la technologie extraterrestre et sa visibilité. Mais modéliser ces scénarios est crucial. Une fois que l'Observatoire des mondes habitables et d'autres télescopes de nouvelle génération seront opérationnels, les chercheurs auront de nouvelles bases pour explorer l'univers.

