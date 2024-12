Panodyssey refondé : un réseau social éthique dédié à l’écriture

Panodyssey, le réseau social dédié à l’écriture, annonce une refonte majeure de sa plateforme. Cette initiative propose plus de 50 fonctionnalités. Elle a pour objectif d’accompagner les auteurs, journalistes et professionnels dans la publication, la protection et la monétisation de leurs contenus. Elle vise également à promouvoir une information authentique et éthique.

Un écosystème complet pour les créateurs

Depuis sa levée de fonds de 5 millions d’euros en avril dernier, Panodyssey élargit ses services à tous les créateurs de contenu. La plateforme offre une suite d’outils dédiée aux besoins variés des auteurs auto-édités, des éditeurs de presse et des professionnels du marketing. Parmi ses fonctionnalités phares, Panodyssey Pro se distingue comme un outil spécialement conçu pour les auteurs auto-édités. Il garantit la protection légale des œuvres grâce à un certificat d’enregistrement et offre une organisation illimitée des projets via les « Creative Rooms« .

De plus, il permet aux auteurs de monétiser leurs créations grâce à des abonnements personnalisés. Panodyssey Visibilité répond aux besoins des professionnels. Elle leur propose des outils de promotion. Il leur offre également une visibilité renforcée grâce à des métadonnées structurées. Ce service inclut également deux certificats d’enregistrement gratuits pour protéger la propriété intellectuelle des œuvres. Alexandre Leforestier, cofondateur de Panodyssey, explique : « Nous voulons redonner le plaisir de l’écriture et de la découverte en créant un environnement respectueux et transparent où l’information et les œuvres sont valorisées de manière éthique. »

Des solutions de monétisation avancées avec un engagement européen et une vision éthique

La plateforme innove avec la Media API Connect. Cette solution automatise la gestion et la diffusion des contenus. Elle permet aux éditeurs de fixer leurs propres conditions d’accès. Les revenus des abonnements payants sont collectés en temps réel. Cela offre une transparence totale. Des univers exclusifs, tels que Magazine et Livres, permettent une mise en avant optimale des publications. Cela renforce leur visibilité auprès des lecteurs.

Panodyssey s’impose comme un acteur clé dans les consortiums européens CREA Trust AI et Trusted European Media data Space (TEMS). Soutenue par la Commission européenne, la plateforme contribue à promouvoir une intelligence artificielle de confiance et à développer des solutions ambitieuses pour les médias et la culture. Avec cette refonte, Panodyssey confirme son rôle de pionnier dans la création littéraire et la protection intellectuelle. Elle offre une alternative éthique et performante, à la croisée des besoins des créateurs et des attentes des lecteurs.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

