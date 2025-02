Pas assez d’argent pour un iPhone ou un Mac ? Il existe une astuce très simple

Acheter un produit Apple, c’est un peu comme s’offrir un bijou de luxe. On admire, on hésite, puis on regarde son compte en banque et on repose l’objet. Mais cette fois, plus besoin de faire un trait sur vos envies.

Apple remet en place le paiement en 24 fois sans frais, une option qui avait disparu depuis deux ans. Disponible sur l’Apple Store en ligne, en boutique et sur l’application, cette facilité de paiement permet d’obtenir immédiatement un iPhone ou un Mac.

Son coût sera réparti sur deux ans sans frais supplémentaires. Une opportunité à saisir si vous comptiez investir dans un produit Apple. L’offre ne restera disponible que jusqu’au 31 mars 2025 alors, ne la ratez pas !

Le grand retour du paiement en 24 fois sans frais (iPhone et mac uniquement !)

Pour commencer, parlons de Cetelem. Pour faire simple, il s’agit d’une marque de BNP Paribas Personal Finance, spécialisée dans le crédit à la consommation.

Elle propose des solutions de financement comme les prêts personnels, le crédit renouvelable et le paiement en plusieurs fois pour des achats variés (électronique, électroménager, automobile, voyages, etc.).

Cetelem est bien connu pour son partenariat avec de grandes enseignes, permettant aux clients de financer leurs achats à taux avantageux. Et sur certaines périodes, c’est même sans frais.

Et, c’est justement à travers ce type de partenariat qu’Apple permet actuellement d’acheter un iPhone ou un Mac en 24 fois sans frais sur l’Apple Store.

En gros, un iPhone 16 Pro à 1 229 € pourrait être payé en 24 mensualités de 51,21 €.. Un MacBook Pro 16 pouces avec puce M4 Max revient à 195,79 € par mois au lieu de 4 699 € d’un coup.

D’après Apple, lorsque vous choisissez le paiement en plusieurs fois avec Cetelem, vous saurez tout de suite si votre demande est acceptée. Et si vous ajoutez AppleCare+ à votre achat, vous bénéficierez automatiquement d’un financement à 0 % d’intérêt, avec une durée adaptée à votre option de paiement.

Je vous rappelle, entre autres, que cette facilité de paiement en 24 fois sans frais ne se limite pas à l’Apple Store en ligne. Vous pouvez aussi en profiter en magasin et même via l’application Apple Store.

Cependant, notez bien que si vous optez pour un paiement en 36 mois sur un iPad Air, un iPad classique, un iPad mini, un iPad Pro, un MacBook Air, un Mac mini ou un iMac, le taux de financement grimpe à 8,16 %.

Si vous avez toujours repoussé l’achat d’un iPhone ou d’un Mac à cause du prix, c’est peut-être le moment de sauter le pas. Êtes-vous du même avis ?

Dites nous tout dans le même, ne serait-ce que pour préciser que vous n’êtes pas très fan des produits d’Apple !

