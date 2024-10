Piratage de Free : le hacker annonce avoir vendu vos données pour 175 000€ !

Un coup de tonnerre dans l’univers tech ! Free, l’opérateur télécom bien connu, est victime d’un piratage massif. Le hacker à l’origine de l’attaque a déjà monétisé l’opération. Ainsi, ils ont revendu les données personnelles de millions de clients pour 175 000 €. Mais que s’est-il vraiment passé, et comment ce cybercriminel a-t-il réussi à accéder à une telle quantité de données sensibles ? Les réponses dans l’article.

Les cyberattaques se multiplient, mais celle-ci a fait un bruit particulier. Apparemment, Free, le géant français des télécommunications, a été la cible d’un piratage. Le hacker ne s’est pas contenté de dérober des données personnelles. Au début octobre, ce cybercriminel, s’est vanté d’avoir accédé aux informations de millions de clients avant de les revendre pour 175 000 €. Je vous rappelle que la cybersécurité n’a rien de trivial, et chaque faille peut se transformer en opportunité lucrative pour des hackers ingénieux.

Free victime de piratage et les données en vente pour 175 000 € !

Le célèbre opérateur Free a été victime d’un piratage assez sérieux. Vos données personnelles sont donc peut-être dans la nature. Mi-octobre, un certain SaxX, qui se présente comme un « gentil hacker » a revendiqué sur le réseau X une fuite de données concernant Free.

Le cyberpirate aurait eu accès à des informations sensibles, exploitant un « outil de gestion » de l’opérateur. Free a confirmé l’incident quelques jours plus tard, le 26 octobre. L’opérateur télécom reste toutefois mystérieux sur le nombre exact de clients concernés. Pour couronner le tout, le hacker a déclaré avoir vendu le fameux fichier contenant ces données pour une somme de 175 000 € ! Mais que contient-il ?

https://twitter.com/_SaxX_/status/1851337486204879201

D’après Damien Bancal, expert en cybersécurité et auteur du blog zataz.com, le fichier en question contiendrait des informations de 19,2 millions de clients Free. Les données incluraient des noms, prénoms, adresses e-mail et postales, dates de naissance, et même des IBAN pour 5,1 millions de personnes.

Si, heureusement, aucun mot de passe ni carte bancaire n’a été compromis, j’avoue qu’il y a quand même de quoi se faire du souci. Avec un IBAN, les possibilités de fraude restent minces, certes. Néanmoins, les cybercriminels peuvent toujours utiliser quelques techniques pour parvenir à leurs fins.

Alors, que faire pour se protéger ?

Des données sensibles en circulation, c’est malheureusement une réalité à laquelle nous devons faire face de plus en plus souvent. Alors, je vous conseille de toujours prendre des précautions !

Pour minimiser les risques, surveillez vos comptes bancaires. En plus, l’Observatoire sur la sécurité des moyens de paiement recommande de vérifier régulièrement les mouvements dessus. Une contestation de prélèvement est possible dans les 13 mois suivant la date du débit si vous détectez une anomalie. Mettez à jour également la liste des créanciers autorisés dans votre espace de banque en ligne.

Par ailleurs, faites particulièrement attention aux e-mails et appels suspects. Free recommande de ne pas divulguer de mots de passe ni de valider d’opérations bancaires à la demande d’un prétendu conseiller. Qui plus est, restez vigilant, les tentatives de phishing sont monnaie courante en ce moment.

Avez-vous déjà pris des mesures pour sécuriser vos informations en ligne ? Partagez vos astuces dans les commentaires !

