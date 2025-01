PlayStation 6 : la date de sortie déjà dévoilée ? Ce leak met le feu aux poudres !

Un gros leak agite la planète gaming ! Apparemment, la PlayStation 6 pourrait débarquer dans deux ans ! Entre fuite de chipset, technologies de pointe et promesses de performances incroyables, les gamers commencent déjà à rêver. Alors, information fiable ou simple mirage ? Faisons le point.

Les premiers bruits autour de la PlayStation 6 viennent d’éclater. Selon une fuite provenant du forum NeoGaf, la prochaine console de Sony pourrait bientôt arriver sur le marché dès 2027. Cette estimation, basée sur le cycle de vie habituel des consoles Sony, s’accompagne de détails croustillants sur ses potentielles spécifications. Mais qu’en est-il vraiment ?

Le leak sur la PlayStation 6 qui enflamme la toile

Selon le pub d’un certain KeplerL2, ce 17 janvier, sur le forum NeoGaf, la PlayStation 6 pourrait arriver dès 2027. Mais pourquoi cette date ? En se basant sur le cycle habituel de Sony, chaque console sort environ sept ans après la précédente.

La PlayStation 3 (2006), la 4 (2013), la 5 (2020)… je pense réellement que ça colle. KeplerL2 ajoute également que le chipset de la PlayStation 6 est presque prêt à entrer en production.

Sony is reportedly planning to launch the PlayStation 6 as early as late 2027, part of the company’s typical seven-year console cycle.



Insider leaks suggest that the PS6’s system-on-chip design is complete and undergoing pre-silicon validation. pic.twitter.com/CtA28r2jkV January 25, 2025

Vous vous souvenez du processeur AMD Zen 2 de la PS5 ? Eh bien, la PlayStation 6 semble viser la lune avec une conception basée sur Zen6 et l’architecture RDNA5 d’AMD. Ce qui veut dire donc plus de puissance, des graphismes plus fous et une fluidité digne d’un rêve de gamer.

Côté RAM, ça chauffe aussi ! C’est jusqu’à 32 Go selon certains leaks. Toutefois, pour éviter de casser la tirelire, Sony pourrait opter pour une DDR6 légèrement plus abordable. Et tenez-vous bien, car des murmures parlent même de plusieurs GPU pour maximiser la performance.

Alors, combien ça va coûter ? Voilà la grande question ! Selon les experts, le prix de la la PlayStation 6 pourrait osciller entre 600 et 800 dollars. C’est un sacré budget, certes, mais vu les specs envisagées, je trouve cela logique. Reste à savoir si ça ne dépassera pas la barre des 1 000 dollars…

Et vous ? 32 Go de RAM, plusieurs GPU, lancement en 2027… Que pensez-vous de ces potentielles spécifications ? Partagez vos points de vue dans les commentaires !

