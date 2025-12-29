Pluribus : après le choc du twist final, tout ce qu’on sait sur la saison 2

Après le choc du twist final de la saison 1, Pluribus prépare sa deuxième saison. Pour ceux qui ne le savent pas, il s’agit de la série qui a récemment dépassé Severance en popularité sur Apple TV+. Et elle se prépare à revenir.

Le travail sur la saison 2 a commencé il y a déjà un peu plus d’un mois. A ce qu’il paraît, l’équipe de scénaristes devait se réunir en novembre 2025 pour poser les bases des nouveaux épisodes.

La saison 2 de Pluribus n’a pas encore de date officielle. Toutefois, Apple a commandé deux saisons dès septembre 2022. Ce qui garantit que la suite existera, mais le scénario n’est pas encore finalisé.

Comme le dit Vince Gilligan, créateur de la série, tant que les scripts ne seront pas prêts, le tournage ne peut pas commencer. Ce qui laisse présager un début de production entre mi et fin 2026.

Nous n’avons pas encore de calendrier exact n’est. Cela dit, si tout se passe comme prévu, les épisodes pourraient débarquer sur Apple TV+ entre fin 2027 et début 2028.

Et Gilligan promet que la suite sera fidèle à l’univers intrigant et complexe qui a séduit les spectateurs. Mis à part cela, pour l’instant, aucune bande-annonce n’est disponible.

Il faudra encore attendre plusieurs années avant d’en voir une. Le tournage n’ayant même pas commencé, Apple n’a aucun matériel à présenter. Bien entendu, dès que les premières images seront prêtes, elles seront largement diffusées. Seulement, tout indique que ce ne sera pas avant 2027.

Qui revient, qui pourrait débarquer et pourquoi pas un synopsis ?

Eh bien, les personnages principaux de la première saison devraient être de retour. Parmi eux figurent Carol Sturka, Zosia et Manousos Oviedo. D’autres visages familiers, comme Koumba Diabaté, Laxmi et Kusimayu, devraient également faire partie de la saison 2. Même s’ils apparaissent moins fréquemment.

Rhea Seehorn, l’interprète de Carol, a même confié qu’elle aimerait voir Olivia Colman et Jessie Buckley rejoindre la série. Ce, pour le plaisir d’une alchimie nouvelle à l’écran.

De nouveaux acteurs pourraient aussi faire leur apparition, selon la direction choisie par Gilligan et son équipe. Toutefois, aucun nom n’a encore filtré.

Côté synopsis de la saison 2, cela reste totalement secret. Mais il va de soit que toute anticipation se base sur les événements de la saison 1. L’épisode final a laissé plusieurs questions en suspens, notamment sur le destin de Carol et Zosia.

Gilligan et les scénaristes vont donc probablement explorer davantage l’épisode 9 et ses conséquences. Les spéculations incluent de nouveaux mystères à résoudre et des alliances inattendues, mais rien n’est confirmé.

Et la saison 3 alors ?

Pour le moment, rien n’est confirmé concernant une troisième saison. Gilligan envisage une série de quatre saisons si Pluribus continue d’attirer les spectateurs. Mais la décision dépendra aussi de la volonté de Rhea Seehorn et des performances de la série sur Apple TV+.

Dans le passé, certaines séries de Gilligan ont dépassé leurs prévisions initiales, laissant une marge pour prolonger l’histoire. Seehorn a plaisanté sur l’idée de dix saisons, mais la réalité dépendra des négociations et du succès continu de la série.

Les amateurs devront donc rester attentifs aux prochaines annonces pour savoir si l’aventure continuera au-delà de la saison 2.

