Poco F8 Ultra : meilleure puce Android, son Bose… le smartphone qui va tuer Samsung ?

En s’associant à Bose, le Poco F8 Ultra devient le premier smartphone à intégrer un véritable subwoofer.

En plus d’être équipé d’un vrai caisson de basses signé Bose, le Poco F8 Ultra intègre aussi la puce Android la plus puissante du moment. Le tout reste vendu sous la barre des 750 dollars. Le géant coréen Samsung tremble déjà.

L’ingéniosité d’avoir pensé au côté sonore

Le constructeur chinois collabore avec Bose. Les deux marques développent ensemble un système audio 2.1 canaux.

Deux haut-parleurs stéréo symétriques assurent la scène gauche-droite. Un troisième haut-parleur dédié reproduit uniquement les basses fréquences.

Ce subwoofer miniature mesure quelques millimètres seulement. Il offre pourtant des graves profonds et percutants.

Les ingénieurs Bose proposent deux profils : Dynamique pour les amateurs de basses renforcées, Équilibré pour une écoute plus neutre et des voix claires.

Aucun autre smartphone actuel n’embarque de caisson de basses physique. Les concurrents se contentent de haut-parleurs classiques optimisés par logiciel. Le Poco F8 Ultra crée donc une nouvelle catégorie.

Les forces qui font mal à la concurrence

Le Poco F8 Ultra ne mise pas seulement sur le son. Il aligne les arguments techniques les plus solides du marché.

Le processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 domine tous les benchmarks actuels. Gravé en 3 nm, il utilise uniquement des cœurs performants. Les jeux les plus gourmands tournent sans ralentissement.

En outre, un système de refroidissement LiquidCool IceLoop 3D de 6700 mm² maintient les températures basses même en usage intensif. Son écran AMOLED de 6,9 pouces atteint 3 500 nits de pic lumineux.

Il affiche 120 Hz et bénéficie d’un réglage DC dimming pour protéger les yeux. Le capteur d’empreintes à ultrasons réagit instantanément.

Le bloc photo repose sur trois capteurs de 50 mégapixels. Le principal utilise un grand capteur Light Fusion 950 et une optique lumineuse ouvrant à f/1,67.

Le téléobjectif périscope propose un vrai zoom optique 5x et un zoom numérique jusqu’à 20x. L’ultra grand-angle couvre 18 mm. La caméra selfie grimpe à 32 mégapixels.

Côté autonomie, la batterie atteint 6500 mAh, la plus grosse capacité jamais vue sur un flagship Poco. La charge filaire 100 W remplit la batterie en 38 minutes, la sans fil 50 W reste rare à ce tarif et la inversée atteint 22,5 W.

Le téléphone résiste à l’eau et à la poussière grâce à la certification IP68. Le dos adopte un verre renforcé POCO Shield et le châssis un cadre aluminium.

Les petits défauts qui tempèrent l’enthousiasme

Le Poco F8 Ultra n’est pas parfait. Son interface HyperOS, basée sur Android 15, inclut encore quelques applications préinstallées.

De plus, les mises à jour longues durées restent moins assurées que chez Google ou Samsung. Le design massif de 6,9 pouces ne convient pas aux petites mains. Enfin, la disponibilité reste limitée à certains marchés au lancement.

Malgré ces réserves, le rapport équipements/prix demeure exceptionnel. Le Poco F8 Ultra démarre à 729 dollars et une réduction de 50 dollars s’applique aux premières commandes. Le modèle Pro, moins puissant mais toujours très compétitif, débute à 579 dollars.

Samsung domine encore le haut de gamme avec les Galaxy S25. Pourtant, le coréen demande souvent plus de 1000 euros pour des caractéristiques similaires.

Apple reste encore plus cher. Le Poco F8 Ultra place donc la barre très haut.

