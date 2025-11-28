Potato : c’est quoi, cette nouvelle messagerie préférée des dealers de drogue ?

Suite au durcissement de la modération sur Telegram, l’application de messagerie Potato devient le nouveau refuge des dealers de drogue. Selon l’OFDT, le narcotrafic s’ubérise et recrute des profils diversifiés, des étudiants aux retraités.

Le commerce illicite de stupéfiants s’éloigne des points de vente habituels pour s’installer dans l’espace numérique. C’est le constat sans appel dressé par l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT). Leur dernier rapport annuel, publié ce jeudi 27 novembre, documente ce phénomène. Il révèle un exode massif des trafiquants de drogue vers de nouvelles applications de communication dont Potato.

Les dealers de drogue migrent vers Potato, clone de Telegram

Telegram fut pendant longtemps le canal privilégié du trafic. Mais l’application n’est plus le refuge incontesté des réseaux.

En septembre 2024, Telegram a promis de coopérer davantage avec la justice française. Cette volte-face fait suite à l’arrestation de son fondateur, Pavel Durov, en France.

Un tour de vis a servi d’avertissement clair aux réseaux criminels. Et les données recueillies par l’OFDT confirment l’impact direct de cette décision.

De très nombreux comptes liés au narcotrafic ont été supprimés. Les réseaux ont donc été contraints de chercher des solutions alternatives.

Bien que WhatsApp et Signal conservent leur utilité, c’est la messagerie Potato qui attire toute l’attention des trafiquants de drogue. Cette application, un clone fonctionnel de Telegram, copie l’interface utilisateur ainsi que les fonctionnalités.

Cette ressemblance facilite la transition et permet aux trafiquants d’opérer avec les mêmes vieilles méthodes. Le principal avantage de Potato est sa discrétion actuelle.

Moins populaire auprès du grand public, la plateforme n’est pas encore la cible d’une modération massive. Fabrice Gardon, directeur de la police judiciaire parisienne, a confirmé que l’application a le vent en poupe.

L’ubérisation du trafic de drogue

La mue du marché noir ne se limite pas à la technologie, mais touche l’ensemble de la sociologie du crime organisé. En effet, le rapport de l’OFDT met en lumière une « ubérisation » du trafic de drogue.

Cette nouvelle organisation est basée sur une segmentation très nette des rôles. Le cliché du jeune homme encapuchonné n’est plus la seule figure du deal. Le milieu continue de recruter activement les étudiants et les jeunes, notamment ceux ayant des compétences numériques.

Par ailleurs, la logistique emploie même des femmes et des personnes plus âgées. Le milieu embauche même des quadragénaires, des quinquagénaires, ou même des retraités pour servir de « mules » pour le transport de produits.

Cette évolution a aussi favorisé l’émergence d’« autoentrepreneurs » de la drogue, de petites équipes indépendantes. Les autorités locales reconnaissent unanimement la gravité de cette situation.

Le ministre de l’Intérieur a par ailleurs estimé que « le niveau est au moins équivalent à celui du terrorisme sur le territoire national ». L’assassinat de Mehdi Kessaci à Marseille en est une manifestation violente.

