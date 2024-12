Recharge instantanée : découvrez le Horwin SK1 Powered by ZEWAY

Horwin et ZEWAY unissent leurs forces pour lancer le scooter SK1 « Powered by ZEWAY », une innovation qui transforme la recharge électrique grâce à des batteries échangeables en 50 secondes. Ce modèle sera disponible dès maintenant à Paris et dans d’autres régions pour offrir une nouvelle solution pour une mobilité urbaine propre et sans contraintes.

Un scooter conçu pour la ville avec une recharge réinventée avec ZEWAY

Le Horwin SK1, un équivalent 50cc au design sportif, s’adresse aux citadins en quête de praticité et de confort. Avec une puissance maximale de 3 kW, une vitesse de 45 km/h, et une autonomie de 60 km, ce scooter est idéal pour les trajets quotidiens. Trois modes de conduite – Eco, Standard et Sport – permettent une expérience personnalisée adaptée aux besoins de chaque utilisateur. Cette version exclusive du SK1 intègre les batteries échangeables ZEWAY. Avec un réseau de 150 stations d’échange en Île-de-France et à Nice, les utilisateurs peuvent remplacer leur batterie en seulement 50 secondes. Cette innovation supprime les temps d’attente liés à la recharge classique. Elle offre ainsi une expérience électrique plus fluide et accessible.

Le scooter est disponible selon deux formules. La première est un abonnement tout inclus. Cela comprend la location du scooter, un accès illimité aux stations ZEWAY ainsi que la maintenance et l’assurance. Le tout est proposé à partir de 175 € par mois. La seconde option repose sur un achat classique avec un prix de 2 199 € TTC. Cette offre est accompagnée d’un abonnement ZEWAY « Batteries + Énergie » à partir de 54 € par mois. Grégory Coillot, fondateur et CEO de Volt, commente : « Ce concept novateur permet de lever le principal frein à l’électrique, à savoir les temps de chargement. »

Un engagement écologique renforcé et une nouvelle ère pour la mobilité urbaine

L’intégration des batteries ZEWAY dans les scooters Horwin reflète une volonté commune de démocratiser une mobilité urbaine « zéro émission« . Stéphanie Gosset, cofondatrice de ZEWAY, souligne : « L’échange de batteries représente l’avenir de la mobilité urbaine légère. Ce partenariat avec Horwin nous permet d’ouvrir notre infrastructure de recharge instantanée à de nouveaux acteurs. » Disponible en série limitée à 50 exemplaires, le SK1 « Powered by ZEWAY » incarne une nouvelle vision de la mobilité urbaine : propre, simple et compétitive. Cette collaboration entre Horwin et ZEWAY ouvre la voie à des solutions électriques innovantes, adaptées aux défis des grandes villes.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.