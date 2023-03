Top 10 des meilleurs scooters électriques connectés 

Depuis que la mobilité verte a gagné du terrain, le scooter électrique et connecté devient l’un des moyens de déplacement les plus privilégiés. Ce dernier a en fait amélioré l’expérience de conduite et le niveau de sécurité des utilisateurs.

La voiture électrique vous semble plus chère, tandis que l’E-bike ne vous intéresse pas ? Dans ce cas, les scooters électriques vous raviront. Ils conjuguent design moderne et élégant. Légers et maniables, ils sont agréables à conduire. Pour répondre aux besoins des internautes, de nombreux constructeurs de scooters ont développé des modèles connectés. Retrouvez dans ce comparatif le scooter électrique connecté qui vous conviendra le mieux.

Sélection des 3 meilleurs modèles Silence S01 Note : 9,8/10 Voir Ray 7.7 Note : 9,5/10 Voir Silence S01 Plus Note : 9,4/10 Voir

Silence S01 : un scooter électrique et connecté aux lignes sportives

© Go2roues

Caractéristiques techniques Type : Scooter électrique connecté

Puissance : 7 kW

Vitesse maximale : 100 km/h

Batterie : 5,6 kWh

Autonomie : 130 km

Plutôt que d’adopter l’esthétique épurée d’une Vespa, le S01 suit un langage de design plus moderne. Ce scooter électrique se distingue par un graphisme audacieux et des couleurs encore plus audacieuses, dont le vert iguane. La roue avant à rayons foncés crée un fort contraste, tandis que le bras oscillant unilatéral et la roue arrière pleine offrent plus d’intérêt visuel.

La caractéristique principale de la S01 tient à sa batterie amovible ingénieuse et brevetée. Celle-ci aura une capacité maximale de 5,6 kWh, ce qui devrait permettre une autonomie de 130 km. Par rapport à ses concurrents, il se distingue indéniablement par son moteur. Situé dans cette roue arrière, il contient 7 kW de puissance qui culmine à 9 kW.

Comme il s’agit d’un scooter connecté, le Silence S01 est compatible avec l’application « mySilence ». Cette application offre de nombreuses fonctionnalités intéressantes, telles que le calcul d’itinéraire, la recherche de mon scooter, le déverrouillage du siège et la gestion de la batterie.

Une réactivité accrue en mode sport

Sa finesse

Le clignotant émet un bruit strident

L’accélération faible en mode 1 et 2

Ray 7.7 : un scooter électrique connecté et performant

Caractéristiques techniques Type : Scooter électrique connecté

Puissance : 10,7 kW

Vitesse maximale : 125 km/h

Batterie : 7,7 kWh

Autonomie : 110 km

Le Ray 7.7 compte parmi les scooters électriques et connectés les plus performants lancés sur le marché européen. Certes, son design ne plaira pas à tout le monde, en raison d’une face avant plutôt bombée. Toutefois, son principal atout réside dans les performances et l’autonomie qu’il offre sous sa carrosserie.

Le Ray 7.7 est propulsé par un moteur de 10,7 kW couplé à une énorme batterie de 7,7 kWh. Cela se traduit par une autonomie revendiquée de 110 km à une vitesse constante de 100 km/h. Vous voulez augmenter l’autonomie de ce scooter électrique? L’entreprise affirme que vous pouvez rouler à 80 km/h constants pour obtenir 130 km, ou réduire encore la vitesse à 50 km/h constants pour obtenir 160 km. Le moteur coupleux, offre jusqu’à 60 Nm, ce qui suffit à le propulser à une vitesse de pointe de 125 km/h.

Ce scooter intègre un écran TFT de 5 pouces avec Bluetooth et navigation. Une application permet d’appairer un smartphone. Il propose également trois modes de conduite – City, Sport et Flow – ainsi qu’une aide au stationnement.

Performant

Chargement rapide

Batterie non amovible

Freinage régénératif trop actif

Silence S01 Plus : une version revisitée du Silence S01

Caractéristiques techniques Type : Scooter électrique connecté

Puissance : 7,5 kW

Vitesse maximale : 100 km/h

Batterie : 5,6 kWh

Autonomie : 130 km

Le S01+ est un modèle phare de la gamme Silence. Ce scooter électrique intègre un moteur de 7,5 kW. Logé dans la roue arrière, celui-ci est dépourvu de transmission et ne demande presque pas d’entretien. Bien que puissant, le Silence S01 Plus reste économique. Il passe de 0 à 50 km/h au bout de 2,9 secondes pour atteindre une vitesse de 100 km/h.

En outre, ce scooter électrique profite d’une batterie amovible. Cette dernière comprenant une poignée et des roulettes, inutile de la transporter pour la recharger. Il faut simplement le faire rouler, un peu comme un trolley. Cette batterie de 5,6 kWh permet de parcourir jusqu’à 130 km.

Le S01 + bénéficie en standard d’un système de freinage combiné (CBS) sur sa roue avant. Il dispose également d’une application permettant de localiser votre scooter, d’ouvrir le siège, de vérifier l’état de la batterie et d’allumer et d’éteindre le vélo.

Espace de rangement sous la selle

Agréable à conduire

Batterie difficile à déverrouiller

Absence d’ABS

Niu NQi GTS : le scooter électrique et connecté pour les déplacements en ville

Caractéristiques techniques Type : Scooter électrique connecté

Puissance : 3 kW

Vitesse maximale : 80 km/h

Batterie : 2,1 kWh

Autonomie : 100 km

Le Niu NQi GTS se distingue par sa fiabilité. Ce scooter électrique possède des caractéristiques adaptées aux zones urbaines, suburbaines et périurbaines. Il intègre un moteur Bosch qui fournit une puissance continue de 3500 watts. Vous pouvez accélérer en quelques secondes à partir de l’arrêt jusqu’à la vitesse souhaitée. Le scooter peut être réglé sur trois modes de conduite différents (Eco, Dynamic et Sport), qui ont tous leurs propres caractéristiques.

Le NQi GTS utilise une double batterie lithium-ion vous permettant de bénéficier d’une autonomie extra longue. Amovibles, elles peuvent être rechargées où vous le souhaitez. Le Niu NQi GTS est disponible en deux versions, une gamme standard (jusqu’à 70 km d’autonomie) et une gamme étendue (jusqu’à 90 km d’autonomie).

La gamme Niu NQi se caractérise par un design minimaliste et luxueux. Tous les modèles de cette série bénéficient d’une technologie de pointe. Par exemple, le scooter électrique est connecté via le cloud à des milliards de kilomètres de données de conduite afin d’améliorer votre expérience de conduite. Grâce à l’application Niu Smart, vous avez accès aux alertes antivol, au suivi en direct de l’emplacement, à l’état de la batterie, aux itinéraires précédents et aux données de conduite.

Différentes technologies embarquées

Performant

Position de conduite pas très confortable

Vitesse maximale limitée à 80 km/h

Niu NQi Sport : le scooter électrique et connecté au meilleur prix

© Go2roues

Caractéristiques techniques Type : Scooter électrique connecté

Puissance : 2,3 kW

Vitesse maximale : 45 km/h

Batterie : 2,1 kWh

Autonomie : 79 km

Proposé au prix de 2.899 €, le scooter NIU NQI SPORT se distingue par sa conception soignée et son esthétique minimale. À l’avant, il s’agit d’un phare à LED avec l’emblématique DRL rond de NIU et un logo NIU sur le dessus. Ses parois latérales sont enveloppées de panneaux de carrosserie légèrement profilés.

Le phare à LED du scooter éclaire efficacement les environs la nuit. Celui-ci est intelligemment intégré dans la partie inférieure du corps afin d’éviter que les insectes ne frappent le visage du conducteur. Il y a un grand coffre sous la selle, dans lequel je peux facilement ranger mon casque et les papiers du véhicule.

Un moteur à courant continu sans balais de 2400 W, fabriqué par Bosch, entraîne le scooter et assure une accélération douce et rapide. Cela en fait une excellente option pour les trajets quotidiens ou pour gravir des collines. L’un des aspects les plus impressionnants du NQi Sport concerne son unité de contrôle électronique (ECU) basée sur le cloud.

Cette unité de contrôle électronique comporte une carte SIM connectée qui communique avec les serveurs NIU sur Internet pour envoyer des positions GPS en temps réel. L’application peut être utilisée pour afficher l’autonomie disponible et les itinéraires passés, et pour effectuer des vérifications intelligentes en cas de panne d’un appareil ou d’un capteur.

Fonctions avancées

Bons freins

Absence de marche arrière

Sans démarrage mains libres

NIU MQI GT EVO : le meilleur scooter électrique et connecté équivalent à 125 cc

Caractéristiques techniques Type : Scooter électrique connecté

Puissance : 5 kW

Vitesse maximale : 100 km/h

Batterie : 3,74 kWh

Autonomie : 75 km

NIU affirme que le EVO compte parmi les scooters les plus rapides et les plus sportifs de sa catégorie. Il est alimenté par un moteur de 5 kW monté dans le moyeu de la roue arrière, dont la vitesse maximale revendiquée atteint 100 km/h.

Ce scooter électrique s’accompagne d’un tableau de bord en couleur, d’une connectivité Bluetooth, de trois modes de conduite, de freins couplés et même d’un régulateur de vitesse. Nous avons passé la journée à conduire l’EVO pour voir si le NIU était à la hauteur des affirmations audacieuses du constructeur.

Le confort de la large selle surprend à la fois le conducteur et le passager. On trouve sous cette selle 2 batteries de dernière génération offrant une autonomie de 75 kilomètres.

Le Niu MQi GT Evo comprend un fast charger permettant de recharger en 4,5 h les batteries. Amovibles, ces derniers peuvent se recharger avec une prise de 220V. Elles pèsent 14 kg chacune, mais leur poignée facilite grandement leur transport.

Quant au système de freinage, ce scooter électrique connecté s’appuie sur un frein à disque hydraulique de 220 mm et 180 mm. Ils fonctionnent en mode synchronisé via un mécanisme couplé de type « EBS ». À l’instar des autres scooters Niu, le MQi GT Evo intègre une puce 4G, une alarme et un GPS de série. Via l’application, il est possible de le géolocaliser en temps réel.

Bonne connectivité

Conception solide

Béquille instable

Absence de bulle de série

NIU NQI CARGO : un scooter électrique de livraison

Caractéristiques techniques Type : Scooter électrique connecté

Puissance : 1,5 kW

Vitesse maximale : 45 km/h

Batterie : 3,5 kWh

Autonomie : 80 km

Le NQi GTS Cargo représente la solution ultime pour les livraisons sur le dernier kilomètre. Son cadre en acier robuste et ses grandes roues garantissent la sécurité et le confort du conducteur. Le porte-bagages et le grand coffre permettent de réduire les pertes de temps lors du retour à la base.

Le NIU NQI Cargo utilise les batteries lithium-ion les plus récentes, garanties deux ans. Grâce à son poids de seulement 10 kg, vous pouvez facilement transporter la batterie NIU pour la recharger au bureau ou à la maison. La batterie de 29 Ah se charge complètement en six heures, offrant une autonomie de 50 à 60 km, soit environ quatre jours d’utilisation normale en ville.

NIU collabore avec BOSCH pour construire un moteur ultra-efficace et intelligent pour les futurs e-scooters. Le cœur de cette collaboration est le système de contrôle orienté terrain de NIU, développé spécifiquement pour le moteur BOSCH de 1500 W afin d’optimiser la consommation d’énergie. NIU associe le moteur FOC optimisé à un double système de freinage EBS pour restituer l’énergie au système. Ainsi, lorsque vous freinez, la batterie est rechargée.

Le Niu NQi Cargo dispose d’une puce 4G intégrée, reliée directement à une application mobile, comme les autres scooters de ce constructeur. Cette dernière offre toutes les informations indispensables sur le scooter en temps réel.

Cadre solide pour les boîtes de livraison

Application Niu avec système de tracking, système antivol et surveillance de la batterie

Le scooter est livré sans boîte de livraison.

NIU MQI+ SPORT : un scooter électrique solide et élégant

Caractéristiques techniques Type : Scooter électrique connecté

Puissance : 1,4 kW

Vitesse maximale : 45 km/h

Batterie : 2 kWh

Autonomie : 80 km

Le nouveau modèle de la série M allie un design moderne à une forme élancée et offre un espace généreux pour deux personnes. Une puissance de pointe, des fonctions conviviales et un équipement pour deux personnes.

Le moteur Bosch est monté dans la roue arrière, ce qui permet une installation simple et agréable sans transmission. Cette motorisation se distingue par son silence, mais celle-ci est totalement silencieuse et, bien sûr, exempte de vibrations. Quant à la batterie, il s’agit d’une batterie lithium-ion standard de 2 kWh, ce qui est à peu près la moyenne pour un cyclomoteur électrique.

Niu revendique une autonomie de 80 km à une vitesse constante de 28 mph. Du point de vue du châssis, il s’agit d’un scooter connecté tout à fait conventionnel. Sa carrosserie en plastique cache un cadre tubulaire en acier avec une fourche non réglable à une extrémité et deux amortisseurs réglables en précontrainte à l’autre.

Les roues sont petites (10 pouces), ce qui est décevant quand de plus en plus de cyclomoteurs ont des roues de 12 pouces. Il en résulte un comportement typique des cyclomoteurs : on contourne les nids-de-poule et les plaques d’égout plutôt que de les franchir, car les petites roues se dérobent assez facilement.

L’application connectée au cloud vous permet de vérifier 17 états différents du véhicule, tels que la localisation, l’historique de conduite, l’état du véhicule et les statistiques de puissance en temps réel sur votre appareil mobile. Vous avez également accès aux diagnostics du véhicule, aux alertes antivol et au service après-vente.

Bien assemblé

Application intelligente

Assez compact

Pas le moins cher

NIU MQI GT : un scooter électrique abordable

Caractéristiques techniques Type : Scooter électrique connecté

Puissance : 3 kW

Vitesse maximale : 45 km/h

Batterie : 2,79 kWh

Autonomie : 70 km

Le Niu MQi GT se décline en deux versions : 50cc et 125cc. Ce scooter connecté convient aux déplacements en ville. Certes il est moins autonome par rapport aux modèles Niu, mais il offre un excellent rapport qualité/prix. Doté d’un puissant moteur Bosch ainsi que de deux batteries amovibles, il permet de rouler à 70 km/h dans la version plus puissante. Le modèle 50cc se limite quant à lui à 45 km/h. Quant à l’autonomie, elle ne dépasse pas les 80 kilomètres.

Le NIU MQi GT représente en quelque sorte l’équivalent moderne d’un Vesper sexy des années 1960. En réalité, il valait encore mieux : ce véhicule n’a pas d’impact planétaire, mais il a un peu plus de punch, de confort, de stabilité et de commodité. Le siège 30 % plus long, les roues de 14 pouces de diamètre et le démarrage sans clé du NIU MQi GT 2022 vous garantissent une navigation fluide dans n’importe quelle rue.

Le NIU NGT profite du savoir-faire de la marque en termes de connectivité, avec notamment un GPS, une carte 4G pour une localisation à distance. Grâce à son système de freinage électronique (EBS), le NGT dispose d’une puissance régénératrice qui réinjecte intelligemment de l’énergie dans le système lors du freinage.

Conception de meilleure qualité

Riche en équipement

Absence de coffre

SUPER SOCO CPX DELIVERY : le scooter électrique phare de Super Soco

Caractéristiques techniques Type : Scooter électrique connecté

Puissance : 4 kW

Vitesse maximale : 90 km/h

Batterie : 2,7 kWh

Autonomie : 70 km

Déployé dans sa couleur noire furtive, avec des bandes rouges, le CPx à fière allure. Avec un double phare LED, des panneaux latéraux assortis et un cadre apparent, le style est moderne et attrayant. En outre, le CPx offre une bonne stabilité, avec une roue avant de 16 pouces et une roue arrière de 14 pouces. À cela s’ajoute un grand pare-brise fixe pour plus de commodité, ainsi qu’un siège remarquablement rembourré.

Niché dans la roue arrière, le moteur du moyeu produit une puissance de 4kW et atteint une pointe de 4,8 kW. Le CPx dispose de 3 modes de conduite standard à l’avant. Ce scooter électrique dispose également d’une fonction de marche arrière, mais il est frustrant de devoir maintenir enfoncé le bouton situé sur le côté droit de l’interrupteur et de tirer sur l’accélérateur en même temps.

Disponible avec une ou deux batteries, les batteries individuelles du CPx sont de 60V/45Ah. Elles peuvent être rechargées complètement pendant environ trois heures chacune sur secteur, ce qui permet une autonomie de 60 à 70 km. Les batteries elles-mêmes peuvent être retirées de leur logement sous le siège pour être rechargées (cela devra être fait individuellement). Alternativement, vous pouvez charger les deux batteries en branchant le câble d’alimentation dans le port situé à l’avant du siège.

Confortable

Conduite en ville

Pas de coffre.

Peu d’espace de rangement dans le tablier.

