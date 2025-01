RedNote : c’est quoi, cette nouvelle appli qui pourrait remplacer TikTok ?

TikTok pourrait bientôt disparaître des écrans américains et une nouvelle star émerge déjà : RedNote, ou Xiaohongshu. Cette application chinoise, désormais incontournable sur l’App Store, s’impose comme la plateforme préférée des utilisateurs à la recherche d’une expérience sociale inédite.

RedNote a récemment pris la tête du classement des applications sur l’App Store d’Apple. Cette percée intervient alors que TikTok, son concurrent direct, fait face à une interdiction imminente aux États-Unis. L’application combine vidéos courtes, photos et messages textuels et séduit un public en quête de diversification sur les plateformes sociales.

Une communauté en quête d’un nouveau foyer

Sur RedNote, de nombreux utilisateurs américains se désignent comme des « réfugiés TikTok ». Le flux « Explorer », où se mêlent publications en anglais et en chinois, témoigne de cette migration numérique. Les interactions y sont riches, certains posent des questions culturelles tandis que d’autres explorent les tendances chinoises. Cette curiosité mutuelle contribue à bâtir une communauté globale.

RedNote a vu le jour en 2013 en se consacrant initialement au shopping. Aujourd’hui, l’application revendique plus de 300 millions d’utilisateurs actifs mensuels et génère des revenus dépassant le milliard de dollars annuels. Ce succès s’inscrit dans un contexte de diversification et d’adaptation aux nouvelles attentes des utilisateurs.

La possible interdiction de TikTok par la Cour suprême, attendue pour le 19 janvier, ne concerne pas uniquement cette plateforme. RedNote, WeChat et d’autres applications chinoises pourraient également être impactées. Ces mesures, si elles sont appliquées, pourraient redéfinir l’écosystème des réseaux sociaux aux États-Unis.

En tête de l’App Store, RedNote semble bien placée pour combler le vide laissé par TikTok. Sa capacité à réunir des utilisateurs de cultures différentes pourrait en faire un acteur majeur des réseaux sociaux, malgré les incertitudes juridiques qui planent. Cette diversité culturelle et ces nouvelles tendances me donnent envie d’explorer l’application pour voir ce qui la rend si unique.

