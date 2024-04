Au-delà de l’avatar : L’ascension des VTubers dans la culture numérique

Oui, il existe maintenant une tendance dans les Lives sur YouTube. Au lieu de montrer leur visage, certains spécialistes utilisent un avatar animé. Ce show est animé par les VTubers. Et avec l'émergence de l'IA, ce monde virtuel va frôler les limites de la réalité.

La tendance des VTubers fait rage actuellement. Cette pratique commence à inonder YouTube. Quelques plateformes de live vidéo commencent à l'adopter. Le concept est assez simple : il suffit de créer un avatar animé pour attirer les fans. En effet, ces personnages adorables allègent l'atmosphère entre le Youtuber et les spectateurs. Voici tout ce que vous devez savoir sur cette innovation dans le monde des vidéos en ligne.

VTubers : qu'est-ce que c'est ?

Un avatar, une IA, et un spécialiste en la matière. Ce combo a donné naissance aux VTubers. L'intelligence artificielle est alors la base de ce concept innovant. Elle va générer du contenu pour animer les séances avec les spectateurs.

Des algorithmes sophistiqués sont de mise afin de fluidifier les mouvements de l'avatar, leurs expressions, ainsi que leurs paroles. De plus, l'IA peut interagir avec le public. Répondre aux questions, chanter, jouer à des jeux vidéo, etc. Tout dépend des intentions de l'utilisateur, et des attentes des spectateurs.

Petite histoire de ces IA particulières

Le mouvement des VTubers est assez récent. En effet, le concept a vu le jour le 19 décembre 2022. Le développeur Vedal987 a conçu un programme capable d'interagir avec les spectateurs. C'est la naissance de Neuro-Sama, la première IA VTuber. L'outil se base sur une intelligence artificielle complexe.

Son créateur, Vedal987 a exploité un grand modèle de langage afin de perfectionner les réponses de l'IA. Il a ensuite utilisé une IA de synthèse vocale pour donner une voix particulière à sa création. D'autres algorithmes sont intervenus pour que Neuro-Sama puisse jouer à des jeux vidéo.

Cette IA était une pionnière dans son secteur. Actuellement, on peut trouver plusieurs intelligences artificielles VTubers. Le concept a une communauté solide, comme les autres formes de vidéos lives sur YouTube.

Les algorithmes complexes sont les bases d'une IA VTuber. Ces technologies améliorent le comportement du personnage au fil du temps. L'utilisateur peut exploiter le traitement de langage naturel (NLP) pour mieux répondre aux questions des spectateurs.

Ce n'est pas tout. Le Machine Learning intervient aussi pour créer le VTuber parfait. Cette méthode permet de développer les capacités mouvements de l'avatar. De ce fait, il aura plus de facilité à adopter la mimique et les habitudes humaines. Cette approche assure aussi l'immersion du public durant les séances de streaming.

Pourquoi les IA VTubers connaissent-elles un tel succès dans le monde d'internet ?

L'explication est assez simple. En effet, une IA VTuber offre une nouvelle expérience aux spectateurs. En effet, ces derniers peuvent partager un moment unique avec un avatar basé principalement sur des animes japonais. Et les activités sont diversifiées. Jeux vidéo, chants, conversations, questions-réponses, etc. L'imagination sera la seule limite.

Le concept permet aussi d'attirer un profil de public bien défini vers un autre type de divertissement. Par exemple, les fans de manga seront intéressés par une partie de jeux vidéo si cette dernière est jouée par une IA VTuber.

Tout commence par la conception d'une IA de base. Elle est créée par un utilisateur humain. Ce spécialiste imagine le visage, la mimique, la personnalité, et la voix de son avatar. Dans la majorité des cas, c'est un personnage issu des animés japonais.

Après cette étape, l'utilisateur lance son IA sur YouTube, ou sur les autres plateformes de live vidéo. Comme les séances de streaming, le personnage et les spectateurs peuvent interagir en direct. Par exemple, l'IA peut jouer à des jeux vidéo. C'est d'ailleurs le contenu de la majorité des séances de VTubing. Mais dans certains cas, l'IA peut répondre à des questions, des commentaires, etc.

Ainsi, il n'y a pas de session typique de VTubing. Le déroulement de ces moments dépend surtout des attentes du public, et des propositions de l'utilisateur.

Vos premiers pas dans la création d'une IA VTuber

La création d'une IA VTuber passe par plusieurs étapes. De la conception de l'intelligence artificielle de base, à l'affinement des voix, l'utilisateur va exploiter plusieurs outils.

L'enregistrement des mouvements de l'avatar est une étape incontournable. L'utilisateur peut utiliser plusieurs outils de références. Certains spécialistes recommandent Blender. Cependant, il existe plusieurs alternatives disponibles sur le marché. On peut citer Maya, ou Cinema 4D.

Il faut ensuite diffuser le contenu en direct sur différentes plateformes. Twitch et YouTube sont parmi les plus utilisés à travers la planète. Mais l'utilisateur peut se focaliser sur des plateformes atypiques, comme OBS Studios ou XSplit.

Dans certains cas, la manipulation d'un logiciel de montage vidéo est nécessaire pour affiner le rendu. Les références, comme Adobe Premier Pro, Final Cut Pro, ou Davinci Resolve peuvent faire l'affaire.

La voix est aussi un incontournable pour un VTuber. L'utilisateur peut employer des outils spécifiques. Ces derniers sont capables de changer la voix durant les séances. Voicemod et MorphVOX sont les plus recommandés dans cette catégorie.

Enfin, il faut remplacer l'arrière-plan. L'objectif est d'instaurer une ambiance immersive, adaptée au contenu proposé. Les logiciels de montage photo comme Photoshop, ou Canva suffisent durant cette étape.

Existe-t-il des raccourcis ?

La réponse est un grand oui. En effet, il existe des logiciels spécifiques pour animer les séances de VTubing. Les plus utilisées sont FaceRig et VSeeFace. L'intéressé va alors animer l'IA par ses propres mouvements.

Il y a d'autres outils pour concevoir une IA VTuber de A à Z. C'est le fameux logiciel Virtual YouTuber Production. L'utilisateur commence par créer son personnage, intégrer la technologie d'intelligence artificielle, et développer les scripts. L'outil s'occupe du reste. Et le rendu est exceptionnel. En effet, les spectateurs peuvent interagir avec un vrai personnage de manga avec cet outil.

Lancer une chaîne de VTubing : le guide pratique

Tout le monde ne peut pas devenir un VTuber. Cette activité nécessite un travail acharné, armée d'une passion inégalable. De plus, il faut quelques notions en IA pour réussir dans le milieu. Cependant, il existe un guide pratique pour faciliter la familiarisation avec ce secteur.

Tout commence par un avatar virtuel

C'est la première étape pour se lancer dans ce milieu. L'intéressé doit créer une IA VTuber selon ses valeurs et ses objectifs. Il peut exploiter un logiciel de modélisation 3D. Les possibilités sont nombreuses, mais il faut choisir l'outil le plus complet. En effet, l'IA doit ressembler à un personnage de manga japonais, et elle doit imiter la mimique humaine.

January 2023 // January 2021



This is what 2 years of constant practice can do 💕#Live2d #Live2DShowcase pic.twitter.com/2T2owi2D1h February 6, 2023

La technologie de capture de mouvement

C'est le deuxième côté technique de ce guide. L'intéressé doit entraîner l'IA VTuber à adopter la mimique humaine. Des caméras, ainsi que des capteurs en mouvement en direct seront de mise. Il sera alors plus simple d'imiter le comportement d'une femme ou d'un homme en temps réel avec ces outils. De plus, cette méthode est la plus facile pour concevoir une IA VTuber. En effet, il existe des approches plus sophistiquées.

Diffusion en direct

L'IA VTuber est maintenant prête à échanger avec son public. Mais avant, son utilisateur doit choisir une plateforme de diffusion. YouTube et Twitch sont les plus recommandés. Toutefois, il existe d'autres sites, avec des profils de public assez variés.

Échanges avec le public

Le concept ne s'arrête pas à la création d'un contenu, et à la diffusion sur les plateformes. Une séance de VTubing doit considérer les attentes du public. L'IA VTuber doit alors échanger avec ces derniers.

Les possibilités sont nombreuses, mais les conversations sont les incontournables. L'IA doit être capable d'engager une discussion en temps réel avec les spectateurs. C'est aussi une technique pour augmenter l'audience.

Par ailleurs, l'IA peut répondre aux demandes du public. C'est le même concept que dans les vidéos streamings classiques.

Élargir ses horizons

Créer un VTuber, c'est bien. Mais établir une marque solide à partir de ce personnage, c'est encore mieux. Une fois que l'IA gagne en popularité, l'utilisateur peut renforcer sa réputation. Par exemple, il pourra procéder à la production d'articles en rapport avec l'IA VTuber.

Mais à un certain niveau, l'utilisateur des VTubers doit demander les services d'une agence spécialisée. Ces professionnels peuvent faciliter la gestion de cette activité.

Vers la fin des YouTubers traditionnels ?

Certains pensent que l'IA VTuber peut remplacer les Youtubers classiques. D'autres estiment que les deux activités peuvent coexister. Et ils n'ont pas tort.

En effet, les vidéos des Youtubers habituels ne nécessitent pas de matériels spécifiques. Ce n'est pas le cas des VTubers. Ces dernières ont besoin de caméras et de capteurs de mouvements. Il existe aussi quelques manipulations spécifiques dans certaines situations.

De plus, les cibles ne sont pas les mêmes. Le VTubers ont un public bien défini. Dans la majorité des cas, ce sont des fans de manga japonais. C'est ici que l'utilisateur intervient. Il peut inciter ses spectateurs à d'autres activités avec son système d'intelligence artificielle.

