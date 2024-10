Réutiliser ses mots de passe : une habitude qui met vos comptes en danger

Une étude récente de Dashlane révèle une tendance inquiétante : près de la moitié des utilisateurs de gestionnaires de mots de passe réutilisent leurs identifiants.

Cette pratique met directement en danger la sécurité de leurs comptes en ligne. Même ceux qui utilisent des gestionnaires spécialisés continuent de prendre des risques inutiles.

Les résultats montrent une légère amélioration par rapport à l’année précédente, mais cela reste insuffisant. Aux États-Unis et au Canada, 48 % des mots de passe enregistrés dans les gestionnaires sont réutilisés. De plus, 15 % des utilisateurs continuent d’utiliser des mots de passe compromis, généralement récupérés lors de violations de données. Cela expose encore plus de comptes à des risques majeurs.

Les dangers de la réutilisation des mots de passe

Quand une personne réutilise un mot de passe pour plusieurs comptes, elle fragilise l’ensemble de ses services en ligne. Une seule faille sur un site peut permettre aux pirates d’accéder à tous les autres comptes où ce même mot de passe est utilisé. Les attaquants se servent souvent des informations récupérées lors de piratages pour tester les mêmes identifiants sur plusieurs plateformes. Ce processus, appelé « bourrage d’identifiants », expose dangereusement les utilisateurs.

Les utilisateurs nord-américains montrent un manque de rigueur en matière de sécurité. Le rapport attribue un score de 72,6 sur 100 à cette région, le plus bas des 14 étudiées. Ce chiffre découle principalement de la fréquence élevée de réutilisation des mots de passe et du grand nombre d’identifiants compromis. Malgré la disponibilité d’outils comme Dashlane, ces utilisateurs continuent d’adopter des pratiques risquées.

Les entreprises technologiques, en revanche, appliquent de meilleures pratiques. Le secteur des logiciels et technologies obtient un score de sécurité de 80,2, le plus élevé de l’étude. Ces entreprises prennent la gestion des mots de passe plus au sérieux, même si un taux de réutilisation de 37,4 % persiste. Bien que la situation y soit meilleure, ces secteurs n’échappent pas entièrement aux risques.

Les gestionnaires de mots de passe, des outils sous-utilisés

Les gestionnaires de mots de passe, tels que Dashlane, ne cessent d’alerter leurs utilisateurs lorsqu’ils détectent des mots de passe réutilisés ou compromis. Ces outils offrent également des fonctionnalités avancées pour renforcer la sécurité des comptes, comme l’authentification à deux facteurs. Cependant, de nombreux utilisateurs ignorent encore ces alertes et ne profitent pas pleinement des mesures proposées, ce qui réduit leur protection.

Même les grandes entreprises commettent des erreurs en matière de sécurité. En 2019, Meta (Facebook) a subi une sanction pour avoir stocké des millions de mots de passe en texte clair. Cet incident rappelle à quel point la gestion des mots de passe représente un défi pour toutes les organisations, grandes ou petites.

Fred Rivain, directeur technique de Dashlane, insiste sur la difficulté d’éduquer les utilisateurs sans les frustrer. Il compare cette situation à celle des dentistes qui rappellent sans cesse l’importance de l’hygiène dentaire. Malgré ces avertissements, beaucoup continuent d’ignorer les bonnes pratiques, jusqu’à ce qu’il soit trop tard. Il est donc urgent que les utilisateurs comprennent que leur sécurité en ligne dépend de leur discipline et de leurs habitudes.

