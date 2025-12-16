Samsung Galaxy S25 128 Go à prix de rêve avant Noël : –31 % à 624 € chez AliExpress

Le Samsung Galaxy S25 bénéficie d’une belle baisse de tarif à l’approche de Noël. Ce smartphone haut de gamme devient ainsi nettement plus accessible, offrant une opportunité idéale de s’équiper d’un modèle premium sans faire de compromis.

Les smartphones haut de gamme n’ont jamais été aussi ambitieux, notamment chez Samsung, où chaque nouvelle génération repousse encore les standards. Malgré cela, le Galaxy S25, lancé en février dernier, incarne parfaitement cette excellence technologique… tout en se montrant aujourd’hui bien plus accessible. Une situation rare, qui tombe à point nommé à l’approche de Noël.

Le Galaxy S25 au quotidien : fluide, puissant et polyvalent

Pensé pour un usage intensif, le Galaxy S25 brille par sa fluidité exemplaire. Que ce soit pour le multitâche, le gaming, le streaming ou le travail mobile, il répond instantanément. Son processeur Snapdragon 8 Elite, épaulé par 12 Go de RAM, assure des performances solides et durables, même dans les applications les plus gourmandes.

Côté confort visuel, Samsung ne déçoit pas. L’écran Super AMOLED de 6,2 pouces affiche une définition FHD+ ultra nette, avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz. Résultat : une navigation fluide et une excellente lisibilité, même en plein soleil grâce à une luminosité pouvant atteindre 2 600 nits.

L’expérience est renforcée par One UI et Galaxy AI, qui apportent des fonctions intelligentes vraiment utiles au quotidien. Bonus non négligeable : Samsung garantit 7 ans de mises à jour, un vrai gage de longévité.

Photo, autonomie et résistance : un vrai smartphone premium

Le Galaxy S25 embarque un triple module photo polyvalent (50 Mpx + ultra grand-angle + téléobjectif x3) capable de capturer de très beaux clichés, de jour comme de nuit. La vidéo n’est pas en reste avec de la 8K à 30 fps à l’arrière et de la 4K à 60 fps à l’avant.

Sa batterie de 4 000 mAh permet de tenir plus d’une journée et demie sans stress, et sa certification IP68 assure une bonne résistance à l’eau et à la poussière.

Une réduction impressionnante : le Galaxy S25 tombe à 624 €

Profitez d’une réduction exceptionnelle de 31 % ! Le prix passe de 910 € à seulement 624 €, vous permettant ainsi d’économiser 286 €.

À ce niveau de prestation, rares sont les smartphones Samsung aussi récents proposés à un tel tarif. À noter que l’offre est sans code, mais le stock est limité.

AliExpress rassure avec une livraison gratuite avant Noël, une garantie constructeur de 2 ans, un retour gratuit sous 15 jours et même un paiement en 4 fois sans frais via PayPal.

Une excellente affaire à ne pas laisser passer

Le Samsung Galaxy S25 est idéal pour ceux qui veulent un smartphone puissant, compact et durable, aussi à l’aise en photo qu’en performances. À 624 €, cette offre est clairement une très bonne affaire, surtout à l’approche des fêtes.

