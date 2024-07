Scattered Spider : un jeune hacker de 17 ans a fait tomber le groupe

Les forces de l'ordre britanniques ont récemment arrêté un garçon de 17 ans à Walsall. Il est soupçonné d'être membre du réseau de cybercriminalité Scattered Spider. En outre, cette arrestation marque une avancée significative dans la lutte contre les cybercriminels.

La police des West Midlands a mené cette opération en collaboration avec la NCA et le FBI. L'adolescent est accusé de cibler de grandes organisations avec des ransomwares. Par conséquent, l'arrestation s'inscrit dans une enquête mondiale sur une communauté de hackers à grande échelle. Les cybercriminels visent généralement des entreprises majeures, y compris MGM Resorts en Amérique.

Un réseau redoutable

Scattered Spider est une émanation d'un groupe informel appelé The Com. Ils sont devenus des courtiers d'accès initial et des affiliés de ransomwares. Ils utilisent des familles de ransomware comme BlackCat, Qilin et RansomHub. Selon un rapport de Mandiant, les attaquants se tournent vers des attaques d'extorsion sans chiffrement.

Le ministère de la Justice a annoncé la condamnation de Scott Raul Esparza. Ce Texan de 24 ans a été condamné à neuf mois de prison. Il avait mis en œuvre une solution d'attaque par déni de service distribué (DDoS) appelée Astrostress. Après sa peine de prison, il devra purger deux ans de liberté surveillée.

Astrostress.com proposait différents niveaux d'abonnement pour des attaques DDoS. Les clients pouvaient choisir le nombre d'attaques et la puissance des attaques. Ensuite, Esparza fournissait les serveurs d'attaque et assurait la maintenance du service. Il collaborait avec Shamar Shattock, qui risque jusqu'à cinq ans de prison.

Le département du Trésor américain a également imposé des sanctions à Yuliya Vladimirovna Pankratova et Denis Olegovich Degtyarenko. Ils sont membres de CyberArmyofRussia_Reborn (CARR), un hacktiviste lié au groupe russe Sandworm. Dans ce contexte, ils ont participé à des cyberattaques ciblant des infrastructures critiques.

Pankratova, alias YUliYA, est la dirigeante et porte-parole de CARR. Degtyarenko, alias Dena, est le principal hacker du groupe. Il est responsable de la compromission d'un système SCADA d'une société énergétique américaine anonyme. CARR manipule des équipements de systèmes de contrôle industriels.

Manipulations d'infrastructures critiques

CARR a non seulement manipulé des installations d'approvisionnement en eau, hydroélectriques, mais aussi de traitement des eaux usées et d'énergie. Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) a dénoncé ces activités. Ces cyberattaques ont visé globalement des infrastructures critiques aux États-Unis et en Europe.

La cybercriminalité est une menace mondiale nécessitant une coopération internationale. L'arrestation de l'adolescent à Walsall en est un exemple. De ce fait, les forces de l'ordre et les agences gouvernementales doivent rester vigilantes. La lutte contre les cybercriminels doit se poursuivre sans relâche.

En somme, l'arrestation de ce jeune de 17 ans est une victoire dans la lutte contre Scattered Spider. Cette opération montre l'importance de la collaboration internationale. Les cybercriminels ne doivent pas rester impunis. Les forces de l'ordre continueront de traquer ces menaces pour protéger nos infrastructures critiques.

