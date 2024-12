Smart Coaching : tirer parti de la technologie pour une croissance commerciale 

La technologie a amené des opportunités et des défis pour la croissance des entreprises. On parle de “ smart coaching “ qui consiste à cumuler les avis des personnes ayant bénéficié du service d’un coach et les orientations que le coach doit suivre pour encadrer et former ses clients. Le smart coaching occupe une place de plus en plus importante dans le milieu de l’entreprise avec comme ambition d’établir un objectif pertinent et utile de coaching, pour ensuite se focaliser sur le feedback et le développement sur celui-ci.

En effet, l’acronyme SMART signifie “ intelligent “ en anglais et chaque ettre à une signification précise que l’on peut traduire par : spécifique, mesurable, orienté vers l’action, réaliste et limité dans le temps. Il s’agit d’une méthode permettant de définir de manière précise les objectifs du coaching. La technologie prend par ailleurs de plus en plus d’importance dans les programmes de coaching. Cet article va évoquer la manière dont la technologie peut amener à un niveau supérieur le smart coaching dans le paysage des milieux d’affaires actuel.

La technologie a profondément impacté le milieu du coaching de plusieurs façons avec la mise en place de dispositifs de coaching personnalisé grâce à l’IA. L’intelligence artificielle apporte des informations et des conseils sur-mesure pour proposer des séances plus adaptées à chaque utilisateur. La technologie permet ainsi des stratégies de formation personnalisées grâce à une efficacité accrue et l’automatisation de tâches comme la programmation des sessions.

Rôle de la technologie : IA, analyse de données, plateformes virtuelles

La technologie a ainsi profondément transformé l’industrie du coaching de plusieurs manières. Ainsi, il est désormais possible d’utiliser des outils basés sur les données pour effectuer un suivi optimal de la progression des stratégies de coaching en temps réel, afin de pouvoir déterminer les dispositifs les plus efficaces. Voici plusieurs technologies qui sont désormais intégrées dans les stratégies de coaching et contribuent au smart coaching.

Intelligence artificielle

Il existe des outils basés sur l’intelligence artificielle permettant de contribuer à transformer le coaching en proposant des données en temps réel sur les réalisations des clients. L’intelligence artificielle propose notamment des conseils et recommandations sur-mesure. Cela crée ainsi de nouvelles possibilités pour promouvoir un programme de coaching qui va utiliser de manière optimale les informations disponibles et apporter une expérience de smart coaching.

Les outils d’IA dans le coaching vont collecter et analyser les données qui vont provenir de plusieurs activités et interactions. Cela permet d’offrir aux coachs des données stratégiques sur le comportement de clients et d’ajuster en cas de besoin les stratégies de coaching.

Plateformes virtuelles

Il existe des plateformes virtuelles comme le coaching métaverse ou le coaching en réalité augmentée. Le coaching métaverse permet notamment l’implication de l’environnement virtuel avec la possibilité pour les coachs d’entrer en contact avec les clients via des sessions immersives.

Le coaching en réalité augmentée va superposer des informations numériques au monde réel et apporter des conseils et retours sur-mesure. Ces plateformes virtuelles proposent ainsi une nouvelle manière de concevoir le coaching et élargissent la manière dont les coachs peuvent interagir avec les clients et proposer des expériences personnalisées.

Avantages de la personnalisation : adaptation aux besoins individuels

Le coaching apporte plusieurs avantages comme :

Meilleur engagement : les activités de coaching sur-mesure correspondent ainsi aux besoins et aspirations des clients ;

Meilleure productivité : au lieu de proposer une formation générale, le coaching personnalisé permet de se concentrer sur les aspects les plus importants du programme de coaching à l’encontre des clients ;

Meilleure rétention : apporte des opportunités de croissance importantes ;

Alignement stratégique entre les objectifs sur le plan individuel et les objectifs de l’organisation ;

Possibilité de mesurer les indicateurs liés à l’impact commercial.

Applications concrètes : implémentations réussies dans des entreprises ou des industries

Plusieurs entreprises ont mis en place des programmes de coaching et des réussites sont à constater. En effet, des multinationales comme Google, IBM et General Electric ont mis en place des programmes de coaching à succés. Par exemple, le programme “ Google-to-Googler donne la possibilité aux employés de Google de s’entraider dans divers champs de compétence. IBM a institué un programme de coaching solide qui met en avant la dimension du leadership. General Electric a une longue tradition de coaching interne, ses dirigeants servant souvent de mentors aux jeunes employés.

Pour conclure, intégrer la technologie dans les programmes de coaching apporte aux entreprises de nombreuses opportunités pour développer les compétences des salariés et des climats. Le smart coaching peut se cumuler avec l’utilisation des derniers outils innovants comme les simulations de réalité virtuelle, les plateformes d’apprentissage en ligne et les évaluations par rapport à l’IA.

Afin que les entreprises restent compétitives, les organisations et les coachs doivent garder une longueur d’avance et s’adapter à des environnements commerciaux en constante évolution. Cela nécessite l’utilisation de la technologie dans le coaching, qui est essentielle pour former et développer les employés et attirer les meilleurs éléments pour générer une croissance à long terme.

