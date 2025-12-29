Snowflake discute d’un rachat d’Observe pour près d’un milliard de dollars

Snowflake discute d’un possible rachat d’Observe Inc. C’est une jeune pousse californienne dédiée à la surveillance d’applications. Le montant évoqué atteindrait environ un milliard de dollars.

Cette opération pourrait donc devenir la plus coûteuse jamais étudiée par la société, selon plusieurs sources proches du dossier. Elle placerait aussi la donnée sous haute surveillance.

Tout ce que nous savons sur Observe Inc.

Fondée en 2018, Observe Inc. est basée à San Mateo, en Californie. Elle a levé plus de 470 millions de dollars. Sutter Hill Ventures et Madrona Ventures figurent parmi ses investisseurs. Sa valorisation récente atteint environ 848 millions de dollars selon PitchBook. Mike Speiser siège aux conseils des deux sociétés.

Observe Inc. développe des outils d’observabilité destinés aux équipes techniques. Ces logiciels permettent de suivre la santé des applications. Ils aident aussi à repérer les pannes et les ralentissements.

A titre informatif, Observe travaille déjà étroitement avec Snowflake. La startup utilise sa technologie de base de données. Elle centralise de grands volumes de données dans des lacs de stockage.

La branche capital-risque de Snowflake a investi dans Observe Inc. en 2024. Son dirigeant, Jeremy Burton, siège aussi au conseil d’administration de Snowflake.

Pourquoi elle ?

Le rachat d’Observe placerait Snowflake face à Datadog et Splunk de Cisco. Ces acteurs dominent déjà le marché de la surveillance applicative. Le secteur attire de nombreuses jeunes pousses depuis plusieurs années. Les entreprises utilisent ces outils pour suivre leurs applications cloud et leurs services d’IA.

En novembre, par exemple, Palo Alto Networks a signé un accord pour racheter Chronosphere. Cette société conçoit aussi des logiciels d’observabilité. Le montant annoncé atteint 3,35 milliards de dollars. Le marché affiche donc des valorisations déjà élevées.

L’an dernier, Snowflake a aussi déjà investi ce terrain. L’entreprise a racheté TruEra AI, spécialisée dans la surveillance d’applications basées sur de grands modèles de langage. Le montant de cette opération n’a toutefois pas été communiqué.

Ce n’est pas tout. Snowflake a lancé récemment une solution d’IA dédiée aux usages professionnels. Elle automatise des tickets informatiques et la création de tableaux de bord. Elle intervient aussi dans la gestion du service client. Snowflake indique avoir dépassé les 100 millions de dollars de revenus annuels liés à ces produits.

Les actions de Snowflake progressent de 43 % depuis le début de l’année. La société atteint ainsi une capitalisation proche de 77 milliards de dollars. Elle a annoncé une hausse de 29 % de son chiffre d’affaires trimestriel, à 1,21 milliard de dollars. Elle a aussi relevé légèrement ses prévisions de croissance pour l’exercice en cours.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.