Sosh lance un forfait mobile à seulement 4€ : est-ce vraiment un bon plan ?

Sosh, la marque low-cost d’Orange vient de sortir une offre mobile tellement séduisante qu’elle risque de faire trembler la concurrence. Pour moins de 4 euros par mois, ce forfait propose 20 Go. En plus, il est sans engagement.

Actuellement, les opérateurs mobiles multiplient les hausses de tarifs sous couvert d’améliorations de service. Je me demande comment Sosh fait pour proposer une telle offre à ce prix.

D’ailleurs, ce n’est pas les seuls avantages offerts par ce forfait. Suivez-moi, je vous explique tout dans cet article !

Le plus abordable des forfaits sans engagement

Au fait, cet abonnement offre 20 Go de data en France métropolitaine et 10 Go supplémentaires utilisables en Europe et dans les DOM par mois. Les appels, SMS et MMS sont illimités en France et vers les DOM.

Et en plus d’être sans engagement, ce forfait mobile n’est pas soumis à une durée promo limitée. Il est à 3,99 euros par mois et est compatible eSIM.

Mais notez qu’il est exclusivement réservé aux nouveaux abonnés. Sans doute une de ces stratégies pour attirer de nouveaux profils. Les anciens clients qui avaient vu leur tarif grimper ces dernières années ne seront pas contents.

D’autant plus que ce forfait mobile de Sosh existait déjà il y a quelque temps. Cependant, entre-temps, son prix a grimpé à 5,99 €. Aujourd’hui, il revient à son tarif originel…

La seule ombre au tableau, c’est les 10 € de frais d’activation de la carte SIM. Mais franchement, à ce prix-là, ce n’est pas grand chose.

Est-ce vraiment un bon plan ?

Eh bien, je pense que la réponse dépend de vous. Si vous faites partie de ceux qui veulent rester connectés sans se ruiner, ce forfait est pour vous.

Sosh cible particulièrement les étudiants, les ados fraîchement équipés d’un smartphone, les jeunes actifs qui n’ont pas besoin de 100 Go de data et les utilisateurs secondaires à la recherche d’un second numéro pour un téléphone de travail.

Quoi qu’il en soit, cette offre repose sur le réseau Orange. Ainsi, que ce soit la stabilité, la rapidité de la 4G ou qualité d’appel, tout est garantie. Et puis, peu importe si ce n’est pas le cas.

C’est sans engagement donc vous pouvez tester sans pression, rester si vous êtes conquis ou changer si nos besoins évoluent.

D’ailleurs, pour ceux qui se demanderaient s’il est possible de garder leur numéro actuel, pas d’inquiétude ! Il suffit de composer le 3179 pour obtenir son code RIO, et le tour est joué. Le transfert se fait automatiquement, sans frais ni prise de tête.

Alors, cette offre vous donne-t-elle envie de changer d’opérateur ? Trouvez-vous normal que seules les nouvelles souscriptions en profitent ?

Pensez-vous que les anciens clients devraient aussi pouvoir revenir à ce tarif avantageux ? On attend vos réactions dans les commentaires !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.