Spotify paiera les podcasteurs selon le succès de leurs vidéos, tout comme le fait YouTube

Spotify rémunérera bientôt les créateurs de podcasts vidéo pour concurrencer YouTube, avec des fonctionnalités inédites pour captiver les audiences.

Spotify a révélé une nouvelle initiative qui pourrait changer la donne pour les créateurs de podcasts vidéo. Mercredi, la plateforme a annoncé qu’elle rémunérera désormais les animateurs de podcasts vidéo en fonction de l’engagement de leurs émissions. Ce programme de partenariat vise à attirer les créateurs qui publient des vidéos, en renforçant la compétition avec YouTube dans le domaine des podcasts vidéo.

Les créateurs de podcasts peuvent déjà monétiser leur contenu sur Spotify grâce aux revenus publicitaires. Cependant, ce nouveau programme incite les podcasteurs à ajouter des vidéos pour toucher des revenus supplémentaires. Spotify s’inspire de YouTube, qui partage des milliards de dollars de revenus publicitaires chaque année avec ses créateurs. Désormais, l’entreprise de streaming souhaite offrir des avantages similaires.

En plus de rémunérer les créateurs, Spotify offre une nouvelle expérience aux abonnés premium. Ces utilisateurs pourront regarder des podcasts vidéo sans être interrompus par des publicités. Cette option vise à attirer plus de spectateurs sur Spotify en leur offrant une expérience fluide et ininterrompue. L’objectif est de faire de Spotify un choix de premier plan pour les podcasts vidéo, même face à YouTube.

Une croissance impressionnante des podcasts vidéo

Depuis l’introduction du format de podcast vidéo en 2022, Spotify a enregistré plus de 250 millions de spectateurs. La plateforme rapporte que près des deux tiers des auditeurs préfèrent les podcasts qui incluent un composant vidéo. De plus, le nombre de créateurs publiant des vidéos chaque mois a augmenté de plus de 50 % en un an. À ce jour, plus de 300 000 émissions de podcast vidéo sont disponibles sur Spotify.

Daniel Ek, PDG de Spotify, a expliqué la vision derrière cette initiative. « En proposant une offre vidéo de premier ordre sans interruption de diffusion publicitaire, associée à la flexibilité et à l’omniprésence de Spotify, nous pouvons offrir à votre public une expérience supérieure à celle de n’importe quelle plateforme », a-t-il déclaré. Il a ajouté que le programme de monétisation libère les créateurs en leur permettant de se concentrer sur la création de contenu de qualité.

Des fonctionnalités vidéo améliorées

Pour soutenir ce changement, Spotify introduit de nouvelles fonctionnalités vidéo. Les créateurs auront accès à des options comme des chapitres, des commentaires, des fonctions de zoom par pincement et de défilement des vignettes. La recherche de contenu vidéo sera aussi facilitée grâce à des recommandations personnalisées dans l’application. Ces ajouts visent à rendre la navigation et l’engagement plus intuitifs.

Spotify permet désormais aux créateurs de télécharger des clips pour promouvoir leurs épisodes. Ces clips apparaîtront dans différents flux de l’application pour d’aider à attirer l’attention des utilisateurs. De plus, les podcasteurs pourront choisir des miniatures pour leurs vidéos, une option similaire à celle proposée sur YouTube. Ces fonctionnalités visent à optimiser la visibilité et l’attrait des podcasts vidéo.

Un tableau de bord redessiné

Spotify a aussi repensé son tableau de bord créateur. Les podcasteurs pourront désormais consulter plus facilement leurs analyses de performance et suivre la croissance de leur audience. Ces changements entreront en vigueur le 2 janvier 2025 aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et au Canada. Les créateurs intéressés peuvent demander à rejoindre le programme Partenaires Spotify pour commencer à monétiser leurs podcasts vidéo.

