Danger ignoré : pourquoi Tesla remplace-t-elle les moteurs des Cybertrucks ?

Tesla remplace les moteurs électriques des premiers Cybertrucks, moins d'un an après leur livraison. L'entreprise qualifie cette opération de « mise à niveau » et non de rappel. Voici ce que les propriétaires de ces véhicules brutalistes doivent savoir.

Tesla a commencé à contacter discrètement certains des premiers propriétaires du Cybertruck pour annoncer une mise à niveau des moteurs électriques de leurs véhicules. Selon Electrek, cette démarche vise à remplacer les moteurs actuels par des versions plus « efficaces et fiables » lors de leur prochaine visite de service.

Une étude sur les premiers modèles

Tesla insiste sur le fait que cette mise à niveau des moteurs fait partie d'une « étude » des premiers Cybertrucks. L'entreprise assure que les véhicules restent sûrs à conduire malgré cette intervention. Comme le rapporte Inverse, cette proposition de mise à jour semble concerner uniquement les modèles de la série Foundation, qui coûtent 20 000 dollars de plus que les versions standards et comprennent des améliorations esthétiques ainsi que des problèmes bien documentés.

Problèmes techniques, des défis continus pour Tesla

Les premières éditions du Cybertruck ont rencontré plusieurs problèmes, notamment des ‘frunks' enfoncés et des pédales qui se bloquaient. Outre les problèmes de moteurs, les premiers propriétaires de Cybertruck ont également rencontré d'autres soucis, tels que des freins défaillants et des essuie-glaces géants cassés. Ces problèmes s'ajoutent aux longs délais d'attente et aux prix élevés payés par les conducteurs pour ces véhicules.

Curieusement, les problèmes de moteur n'avaient pas été signalés jusqu'à présent dans les diverses mésaventures rencontrées par ce véhicule futuriste.

Détails de la mise à jour

À ce stade, plusieurs détails restent flous, notamment si Tesla prévoit de remplacer les moteurs avant ou arrière des premiers Cybertrucks, ou combien de personnes ont reçu cette offre de mise à niveau. Tesla pourrait étendre cette campagne de remplacement volontaire à une campagne de rétrofit plus large pour corriger les problèmes des moteurs de la série Foundation.

Les deux médias affirment que la mise à niveau des Cybertrucks de Tesla sera gratuite pour les propriétaires. Comme c'est le cas pour les rappels, les mises à niveau des véhicules sont généralement gratuites pour les acheteurs.

Implications pour l'avenir de Tesla

Cette initiative soulève des questions sur la durabilité des innovations de Tesla et sur la manière dont l'entreprise gère les défis techniques de ses modèles les plus avant-gardistes. Pour les propriétaires de Cybertruck, cette mise à jour pourrait être vue à la fois comme un avantage et comme un signe de problèmes potentiels à long terme.

Cette initiative de mise à niveau montre l'engagement de Tesla à perfectionner continuellement ses technologies, même face aux défis imprévus. Comment cette décision de Tesla va-t-elle influencer son avenir et celui de l'industrie du VE ?

