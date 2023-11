La NASA dévoile une voiture électrique, mais vous allez vite déchanter…

La NASA vient de surprendre tout le monde en révélant une voiture électrique unique. Cette voiture, bien que futuriste, n’incarne pas ce que l’on pourrait attendre d’un véhicule typique de l’agence spatiale.

Avec une vitesse de pointe limitée à 40 km/h et pouvant accueillir jusqu’à 8 passagers, elle se distingue clairement des voitures électriques habituelles.Cette révélation surprenante de la NASA soulève des questions. Pourquoi une voiture électrique ? Et pourquoi avec de telles caractéristiques ? Il s’avère que ce véhicule fait partie du projet Artemis 4, un projet ambitieux visant à retourner sur la Lune d’ici 2030. Ce projet, loin d’être un simple voyage, marque le retour de l’humanité sur son satellite naturel après des décennies d’absence.

Artemis 4 : la mission lunaire de la NASA

Artemis 4 est un grand projet pour la NASA. Il symbolise non seulement un retour sur la Lune mais aussi un tremplin pour de futures explorations spatiales. Ce projet vise à envoyer une équipe internationale composée de deux Américains, un Européen et un Japonais. Ils auront pour mission d’atterrir dans une zone inexplorée, la Mer des Pluies, et d’y mener des recherches scientifiques.

Cette mission n’est pas un simple voyage, mais une préparation pour de futures expéditions, y compris l’établissement d’une base permanente sur la Lune. L’objectif ultime ? Préparer le terrain pour une première mission humaine sur Mars.

40 Km/h de vitesse de pointe, 8 passagers, la NASA dévoile une étrange voiture électrique aux caractéristiques ridicules et au prix délirant https://t.co/lwBBzx0m7o — Mr.Poulpe (@poulpebulle) November 8, 2023

Une étrange voiture électrique de NASA pour un besoin spécifique

Revenons à la voiture électrique dévoilée par la NASA. Elle sera utilisée pour transporter les astronautes sur le site de lancement du programme Artemis 4. Fabriquée par Canoo, elle a coûté environ 450 000 dollars pour trois vans. C’est un prix étonnamment élevé pour un véhicule dont la principale fonction est le transport d’astronautes. Il sert à les acheminer sur une distance de 14 kilomètres depuis le centre spatial Kennedy en Floride.

Ce van électrique, au look futuriste, a été présenté lors du grand prix de F1 des États-Unis. Mais ne vous y trompez pas, malgré son apparence, il n’est pas conçu pour la vitesse. Il atteint une vitesse maximale de 40 km/h et se concentre principalement sur le confort des passagers.

Alors que certains peuvent voir dans cette voiture électrique de la NASA un simple coup de publicité, d’autres espèrent qu’elle trouvera des utilisations plus variées à l’avenir. C’est un pas en avant pour la NASA dans le domaine des véhicules électriques, mais un pas qui laisse perplexe quant à son utilité réelle et son coût.

La NASA dévoile ainsi une voiture électrique qui s’inscrit dans une démarche plus large de préparation à des missions spatiales ambitieuses. Bien que ses caractéristiques puissent prêter à sourire, son rôle dans le projet Artemis 4 est un témoignage de l’ingéniosité humaine face aux défis de l’exploration spatiale.