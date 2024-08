Tubi : c’est quoi, ce rival de Netflix gratuit qui déchaîne les cinéphiles ?

Habituellement, nous choisissons Netflix pour nos séances intensives de films et de séries, mais il existe une alternative à considérer : Tubi. Mais que représente exactement Tubi ?

Avec la montée en puissance des services de streaming, de nombreux abonnés se retrouvent submergés par des tarifs toujours plus élevés. Heureusement, Tubi se distingue en offrant un large catalogue de films gratuitement. Ce service, encore peu connu mais de plus en plus prisé, propose une vaste sélection de films que l'on ne trouve nulle part ailleurs, notamment des classiques intemporels. Mais qu'est-ce qui fait de Tubi un concurrent sérieux de Netflix ? Découvrons-le.

Tubi : un concept unique dans le streaming

Tubi, souvent appelé le « Netflix gratuit », propose un service de streaming sans abonnement mensuel. Lancé par Fox en 2020 pour 440 millions de dollars, il a rapidement capturé l'attention avec plus de 64 millions d'utilisateurs actifs mensuels fin 2022.

Ce service combine des films et des émissions à la demande, des originaux et des chaînes de télévision en direct, le tout financé par la publicité. Pendant que les géants de l'industrie augmentent leurs prix, Tubi propose une solution sans frais qui offre une alternative rafraîchissante pour les utilisateurs.

Un refuge pour les amateurs de cinéma classique

La vérité, c'est que Tubi propose une collection de films que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Alors que les grandes plateformes se concentrent sur la production de nouveaux contenus, elles oublient souvent les chefs-d'œuvre du passé.

Autrefois, ces films étaient au cœur de l'offre de Netflix. Malheureusement, ce n'est plus le cas aujourd'hui. À cet égard, Tubi a su combler ce vide.

Quant aux cinéphiles en quête de classiques, ils trouvent sur Tubi une véritable mine d'or. Des films hitchcockiens aux drames indépendants, en passant par des œuvres muettes et étrangères, chaque visionnage sur Tubi est une redécouverte. En ce qui concerne les amateurs de trésors cachés, ce service de streaming est devenu un incontournable.

Dans tous les cas, la diversité de l'offre de Tubi est impressionnante. Alors que d'autres services misent sur des titres populaires, il se démarque par ses choix éclectiques.

Prenons, par exemple, la section « Classiques cultes » : on y trouve des films aussi variés que « Tank Girl », « Freaks » ou « Waterworld ». Quant aux séries, il propose des pépites oubliées, telles que « Pan Am » ou « The Tomorrow People ». Cette richesse de contenu montre à quel point Tubi mise sur la surprise et la découverte.

Un contenu gratuit et en pleine expansion

La gratuité de Tubi est son principal atout. Certes, le service intègre des publicités dans ses vidéos, mais ce compromis est largement compensé par la qualité et la quantité du contenu proposé.

Alors que les autres services se concentrent sur leurs productions originales, Tubi préfère explorer des horizons différents.

Avec plus de 50 000 titres disponibles, il offre le plus grand choix de films et de séries parmi les services AVOD. En ce qui concerne les chaînes de télévision en direct, Tubi propose plus de 200 chaînes couvrant l'actualité et les sports.

Quant aux nouveautés, Tubi continue de surprendre en élargissant sans cesse son offre. Et pour ceux qui cherchent à découvrir des films oubliés ou des séries rares, il est devenu une référence.

Alors, qu'en pensez-vous de ce service de streaming gratuit ? Partagez vos avis en commentaire !

