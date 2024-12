Valve Fremont : voici la machine qui va remplacer votre console ET votre PC

En 2015, la Steam Machine avait promis de révolutionner le gaming, mais ses performances décevantes et son prix élevé ont freiné son succès. Aujourd’hui, Valve revient avec le projet Fremont, un successeur potentiel qui pourrait enfin concrétiser cette vision audacieuse.

Vous vous souvenez de la fameuse Steam Machine ? Dévoilée en 2015, cette console avait tout pour séduire. En fait, il s’agit d’une console hybride mêlant la puissance du PC gaming à l’ergonomie d’une console de salon.

Toutefois, des limitations techniques et un positionnement tarifaire trop ambitieux ont conduit à un échec commercial, avec moins de 500 000 unités vendues. Malgré cela, la Steam Machine a laissé une empreinte durable et un espoir chez les gamers les plus fidèles. Aujourd’hui, Valve semble prêt à revisiter ce concept avec le Fremont, un nouveau projet qui pourrait enfin concrétiser cette vision novatrice.

Valve Fremont va remplacer votre console ?

Un utilisateur de Reddit, u/coolbho3k, a découvert une mention intrigante du projet Fremont dans le noyau du Steam Deck. Certes, le code ne révèle pas précisément la nature de cet appareil, il fait référence à une plateforme baptisée AMD Lilac.

Cette même plateforme est apparue sur Geekbench, affichant des performances bien supérieures à celles du Steam Deck. Si Fremont s’avérait être une autre console portable, elle surpasserait aisément son prédécesseur.

Toutefois, ces indices laissent plutôt penser à un appareil de type boîtier TV ou décodeur, comme le suggère Tom’s Hardware. La référence à AMD Lilac n’est pas nouvelle. Elle a été repérée il y a plus de deux ans, ce qui indique qu’elle pourrait être utilisée par d’autres entreprises.

Un détail notable alimente encore les spéculations avec une mention de HDMI-CEC. Il s’agit d’une technologie absente des consoles portables, mais fréquente sur des appareils comme les Chromebooks.

En général, ils utilisent un pilote souvent lié à Google. Ces découvertes ont amené u/coolbho3k à envisager l’éventuelle implication de Google dans le développement de Fremont.

Fremont, un tournant pour Valve et ses consoles ?

Si le projet Fremont de Valve s’avère être une nouvelle Steam Machine, il pourrait intégrer des fonctionnalités de streaming similaires à celles de la Nvidia Shield.

Une collaboration entre Google et Steam pourrait également permettre l’intégration de ChromeOS. Cela permettrait aux utilisateurs d’avoir accès à ChromeOS, SteamOS et potentiellement au Google Play Store.

Pour l’instant, tout cela reste au stade de la spéculation. Valve n’a encore rien confirmé sur Fremont, mais les indices s’accumulent. La première Steam Machine avait été présentée au CES 2014, et les récentes informations suivent un calendrier similaire.

Avec le CES 2025 qui approche à grands pas, ce serait le moment idéal pour Valve de dévoiler un successeur. De plus, une fuite récente laisse entendre que Valve travaille également sur une nouvelle version du Steam Controller. Cela ne fait que renforcer l’idée qu’un nouvel écosystème matériel pourrait être en préparation.

Qu’en pensez-vous ? Vous pouvez partager votre avis dans les commentaires !

