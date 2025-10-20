Veo 3.1 débarque avec des capacités avancées dans Flow (Testez-les)

Veo 3.1 arrive désormais dans Flow, mais l’IA ne vient pas seule. Elle emmène avec elle toute une liste de fonctionnalités qui ne manquera pas de vous épater. Elle pourrait bien transformer votre façon de créer des vidéos.

Les initiés le savent déjà. Veo, la technologie vidéo de Google DeepMind, peut transformer un simple texte en une scène complète. Jusqu’ici, c’était déjà impressionnant. Mais avec Veo 3.1 dans Flow, tout passe au niveau supérieur.

Désormais, vos créations ne ressemblent plus à de simples vidéos d’essai. Elles prennent vie comme de véritables mini-films immersifs. Cela avec un rendu et un réalisme qui captivent dès la première seconde.

Flow devient un vrai studio, propulsé par Veo 3.1

Depuis son lancement, Flow a déjà généré plus de 275 millions de vidéos. Ce qui signifie que beaucoup de personnes en profitent déjà. Mais avec Veo 3.1, l’expérience prend une tout autre dimension.

Veo 3.1 is available in Google Flow



Features:

-Start and end frame using quality or fast modes

-Ingredients can only be used in fast mode and in landscape mode

-8s generations (landscape or portrait)



A subtle but proper point release.



Remember, it’s Veo 3.1, not Veo 4 pic.twitter.com/u4j8rSAZe0 — Cody Baker 🇺🇸  (@CodyBaker_xx) October 15, 2025

Déjà parce que le rendu visuel a été peaufiné. Les textures sont plus naturelles. Les visages deviennent plus cohérents, et la narration plus fluide. Veo 3.1 comprend aussi mieux le ton et peut interpréter les émotions et intentions de votre prompt. Le résultat est donc plus précis et surtout plus vivant.

Avec Veo 3.1 intégré dans Flow, Google transforme son outil en un véritable studio d’IA tout-en-un, accessible à tous. Cela même sans expérience en montage. Ce que le géant de la tech propose donc, c’est une expérience créative complète.

Vous pouvez désormais tout faire. Non seulement il vous est possible d’étendre vos clips, mais aussi d’affiner vos plans. Vous pouvez même retravailler vos ingrédients visuels et sonores. Plus besoin de jongler entre plusieurs logiciels. Car tout se fait dans la même interface.

Des fonctionnalités intégrées qui valent le détour

Les nouveautés de Flow avec Veo 3.1 sont nombreuses. D’abord, Ingrédients to Video qui vous permet d’importer plusieurs images de référence. Flow crée ensuite une scène conforme à vos attentes.

This week at Google we shared updates around our latest image generation model, Nano Banana, and introduced Veo 3.1 along with new capabilities in Flow. pic.twitter.com/3sLjA4YJH4 — Google (@Google) October 17, 2025

Il y a aussi Images to Video prend une image de début et une image de fin pour générer une transition fluide entre les deux. C’est l’idéal pour des plans cinématiques ou des montages stylés.

L’une des fonctionnalités intéressantes est Extend. Cette option prolonge vos clips d’une minute ou plus, sans rupture visuelle. L’IA reprend la dernière seconde du plan précédent pour que tout s’enchaîne naturellement.

Flow intègre aussi Insert qui est une fonction magique permettant d’ajouter des éléments dans une vidéo déjà générée. Vous pouvez insérer un objet, une personne ou même un effet fantastique, tout en conservant les ombres ainsi que la lumière réaliste.

Bientôt, vous pourrez même supprimer un objet d’une scène Dans ce cas, Flow reconstruira automatiquement le fond comme si rien n’avait existé.

Et si vous êtes développeur, bonne nouvelle. Parce que Veo 3.1 est aussi disponible via l’API Gemini et Vertex AI, pour intégrer cette puissance directement dans vos projets ou applications.

Tout cela est déjà accessible en test sur Flow. Vous pouvez expérimenter. Alors, à vous de jouer. Connectez-vous à Flow, rédigez votre prompt et laissez Veo 3.1 transformer vos idées en images.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.