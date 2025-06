Vera-C.-Rubin : les premières images incroyables du téléscope géant:

Le télescope géant, Vera-C.-Rubin vient d’ouvrir l’œil et il révèle des images qui dépasse tout ce qu’on avait pu voir jusqu’ici. Galaxies lointaines, nébuleuses colorées, amas d’étoiles ou encore nuées d’astéroïdes…

Caché dans les hauteurs désertiques du Chili, l’Observatoire Vera-C.-Rubin vient de dévoiler ses premières images, et elles sont à couper le souffle ! Fruit de plus de vingt ans de travail et d’ingénierie de pointe, ce télescope géant offre une vision très détaillée du cosmos. Tout devient plus net, plus proche, plus vivant.

L’œil géant de Vera-C.-Rubin s’ouvre sur l’Univers

L’Observatoire Vera-C.-Rubin vient tout juste de publier ses toutes premières images du cosmos. Installé au sommet d’une montagne au Chili, ce télescope géant a livré des clichés d’un niveau de détail jamais atteint. Notamment, des galaxies à perte de vue, des berceaux d’étoiles fascinants, et même des milliers d’astéroïdes repérés en quelques heures.

Il aura donc fallu deux décennies de recherche, de construction et d’expérience pour donner vie à l’Observatoire Vera-C.-Rubin. Financé par la Fondation nationale pour la science et le ministère de l’Énergie des États-Unis, ce téléscope géant se dote d’un miroir de 8,4 mètres et d’une caméra astronomique titanesque.

Le télescope géant porte donc le nom de Vera-C.-Rubin. C’est l’astronome américaine qui a mis en évidence l’existence de la matière noire. C’est cette étrange substance qui compose l’essentiel de notre Univers.

Aujourd’hui, grâce à ce télescope géant, l’héritage de l’astronome continue à guider notre regard vers l’infini. Les équipes ont choisi le nord du Chili pour son ciel dégagé, son climat sec et sa pollution lumineuse quasi inexistante.

Des premières images qui en mettent plein les yeux

Parmi les joyaux déjà dévoilés, nous retrouvons une image incroyable de la nébuleuse Trifide et de la nébuleuse de la Lagune. Elles se situent à des milliers d’années-lumière. Ces nuages colorés, où naissent de nouvelles étoiles, se révèlent ainsi dans des teintes flamboyantes de rose et d’orange. Et bien sûr, avec un niveau de netteté incroyable. Pour obtenir ce cliché, ils ont pris pas moins de 678 photos en 7 heures.

Par ailleurs, il y a aussi un zoom spectaculaire sur l’amas de galaxies de la Vierge. Qui plus est, une vidéo publiée par l’équipe, montre deux galaxies. Ceux-ci, en reculant, laissent place à environ dix millions d’autres. Ils l’ont surnommée le coffre au trésor cosmique.

L’Observatoire Vera-C.-Rubin est également une arme redoutable pour détecter les astéroïdes. En seulement 10 heures, il en a repéré 2.104, dont 7 proches de la Terre. À titre de comparaison, tous les autres télescopes du monde en découvrent en moyenne 20.000 par an.

Bientôt, l’Observatoire Vera-C.-Rubin lancera le projet LSST, une mission de dix ans. Le but sera donc de scanner le ciel chaque nuit, traquer ses moindres changements, et peut-être dévoiler les secrets de la matière noire.

