Vers une explosion du prix des PC et des composants ? Ce chercheur alerte

Si vous envisagez d’acheter un nouveau PC, une nouvelle carte graphique ou un processeur dernier cri, préparez votre portefeuille : ça risque de coûter une petite fortune. Explications.

D’après Jon Peddie Research (JPR), le marché des PC pourrait sombrer dans une « récession ». La cause ? Les droits de douane que Donald Trump compte appliquer à plusieurs pays dès son arrivée à la Maison-Blanche le 20 janvier.

C’est tout Donald Trump

Le dernier rapport de JPR sur le marché des GPU révèle quelques changements : une hausse de 12 % des expéditions de CPU, mais rien de révolutionnaire. À part, bien sûr, cette histoire de tarifs douaniers qui plane sur le secteur.

« AMD et Intel ont sorti de nouveaux CPU, et il y avait une certaine demande refoulée pour eux. Cependant, à l’avenir, nous pensons que si les droits de douane proposés sont imposés, le marché des PC souffrira d’une récession en raison de la hausse des prix et d’une augmentation inégalée des revenus. », avertit le Dr Jon Peddie.

Je dois dire que ce scénario n’est pas nouveau. Cela fait un moment qu’on surveille ces tarifs en préparation. Néanmoins, les projections actuelles sont plus alarmantes que prévu.

Selon la Consumer Technology Association (CTA), les prix des ordinateurs portables et des tablettes pourraient bondir de 45 %. Et encore, ce chiffre ne capte pas l’ampleur totale des augmentations à venir.

Au début, Trump avait prévu des droits de douane allant jusqu’à 60 % sur les produits venant de Chine. Mais depuis, d’autres pays sont dans le viseur, comme le Canada et le Mexique.

Les fabricants des PC et des composants face à ce changement

Pour les fabricants qui avaient déplacé leur production de la Chine au Mexique lors de sa première présidence, c’est sûrement un coup dur. Cependant, certains semblent déjà savoir à quoi s’attendre.

Intel, par exemple, a déjà pris des précautions pour s’adapter à la situation. Leur nouvelle carte graphique de bureau Arc B580, en édition limitée, sera fabriquée au Vietnam pour contourner ces taxes.

Ces dernières années, j’ai remarqué que ce pays est devenu une plaque tournante de la production high-tech. Surtout après la montée des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine.

D’ailleurs, d’après la Harvard Business School, les circuits intégrés (CI), essentiels à l’électronique, figurent parmi les produits les plus fréquemment redirigés de la Chine vers le Vietnam avant d’être exportés vers les États-Unis.

Aujourd’hui, la majorité du matériel informatique des entreprises américaines est produite à l’étranger. AMD et Nvidia conçoivent leurs puces aux États-Unis, mais la fabrication se fait la plupart du temps en Chine, au Mexique ou au Vietnam.

Si les droits de douane sont imposés, c’est tout l’équilibre des prix qui s’effondrera. Les consommateurs devront s’habituer à des PC et composants hors de prix, et l’innovation pourrait ralentir dans ce contexte tendu.

Et vous, que pensez-vous de ce changement ? Quels pourraient être ces conséquences ? Partagez vos prédictions dans les commentaires !

