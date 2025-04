Vidéo : ce petit robot liquide se déplace sur l’eau et fusionne comme Terminator

Les premières vidéos de robot liquide ont été dévoilées ! Oui, vous n’êtes pas en train de regarder un film de science-fiction. Récemment, des chercheurs sud-coréens ont concrétisé cette idée en développant un prototype. Ils sont capables de changer de forme, de se diviser et de fusionner avec d’autres unités.

Des chercheurs de l’Université nationale de Séoul dirigée par les professeurs Ho-Young Kim, Hyobin Jeon, Keunhwan Park et Jeong-Yun Sun viennent de concevoir un robot capable de se déplacer et de se transformer comme un fluide intelligent. Il s’agit d’un robot à la fois liquide et flexible. Doté d’une armure de particules, il est capable de se diviser et de fusionner. Cela permet de rappeler ainsi le légendaire T-1000 de Terminator 2.

Robot liquide ? De quoi s’agit-il ?

Ces robots mous sont constitués principalement d’un intérieur liquide qui est enveloppé d’une membrane graisseuse. Ainsi, elles peuvent se diviser, s’étirer, se déplacer et s’infiltrer dans les moindres recoins du corps.

Effectivement, il s’agit d’une caractéristique qui distingue ce type de robot. En fait, les véritables robots, eux, n’ont pas encore cette flexibilité.

Bien évidemment, il y a déjà les robots souples, faits de matériaux flexibles. Cependant, ils ont encore du mal à se déformer au-delà des limites physiques de leurs composants.

Cette équipe sud-coréenne a déclaré que les cellules de ces robots liquides sont inspirées de cellules biologiques. Le plus étonnant, c’est que chaque robot a la taille d’un grain de riz et est composé d’eau recouverte de particules de téflon.

Ce sont de petites sphères qui ressemblent à des bonbons gélifiés. Les particules sont contrôlées par des ondes sonores et peuvent se faufiler à travers des grilles grillagées. Ils peuvent broyer des débris et effleurer des surfaces solides ou liquides.

Des robots qui peuvent révolutionner la médecine et le secteur industriel !

Ces chercheurs ont effectué des tests en laboratoire pour déterminer la performance de ces robots et le résultat est assez impressionnant !

Ils ont découvert que le robot liquide peut se déplacer aussi bien sur des surfaces solides que dans l’eau. De plus, ils peuvent s’infiltrer dans des espaces exigus et sont capables de saisir des objets. Et devinez le plus dingue ? Ils peuvent même fusionner avec d’autres robots liquides.

Les chercheurs ont également relevé une certaine différence avec les concepts précédents. À titre d’exemple, on peut citer les billes liquides, de simples gouttelettes recouvertes de particules qui offrent une stabilité accrue ou encore sous l’effet des vibrations, mais surtout un contrôle bien plus précis.

À terme, cette technologie pourrait révolutionner des domaines comme la médecine. Il est possible de l’utiliser pour assurer l’administration ciblée de médicaments.

Par ailleurs, dans le secteur de l’industrie, le robot liquide peut faciliter l’accès à des micro-zones inatteignables par les méthodes actuelles. Dans le futur, on pourrait voir émerger des mini-robots autonomes, capables d’évoluer comme des cellules vivantes, guidés par des champs magnétiques ou des impulsions électriques.

Cette technologie est encore en développement et n’émerge que d’ici 3 à 5 ans, mais je dois reconnaître qu’elle est déjà très intéressante ! Et vous, quel est votre avis ?

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.