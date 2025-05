Vidéo : ce robot humanoïde avec ChatGPT pour cerveau ne coûte que 70€

Un robot humanoïde, imprimé en 3D, avec un cerveau ChatGPT pour seulement 70 euros ? Oui, ça existe ! Découvrez ALANA, un robot plus abordable et plus amusant.

On s’imagine souvent qu’un robot, c’est cher et plein de pièces compliquées. Mais ici, pas besoin d’outils complexes ni de gros budget. ALANA montre qu’avec un peu d’idée, une imprimante 3D et un peu de temps, on peut créer un robot humanoïde fonctionnel, équipé d’un cerveau basé sur ChatGPT, pour un prix dérisoire.

Un robot avec ChatGPT abordable et bien pensé

Conçu par Shashwat Batish, ALANA est un robot humanoïde open source, à assembler soi-même. Il n’a pas de jambes ni de tête, mais cela ne l’empêche pas d’être expressif.

Ce robot humanoïde de taille réelle possède deux bras réalistes, chacun avec six degrés de liberté. Avec ce système, il bouge facilement, salue les gens et manipule ce qu’il veut. Et d’après son créateur, ALANA peut même soulever 500 grammes à bout de bras.

Au lieu de miser sur des matériaux chers, Batish a préféré une structure 3D et des tubes PVC légers. L’ensemble est économique, facile à monter, et ne dépasse pas 70 euros, alimentation incluse.

Les bras sont actionnés par des motoréducteurs Johnson tournant à 10 tours par minute. Certains moteurs plus rapides 30 à 60 tours par minute permettent des mouvements fluides.

L’épaule s’anime via un servomoteur bricolé avec un boîtier imprimé et un petit potentiomètre. Quant au moteur DC 12 V, il est vissé solidement à l’aide d’inserts filetés. Un repère visible indique sa position exacte.

Outre sa mécanique, le cerveau du robot repose sur un circuit simple basé sur des puces LM358. Le circuit dirige les moteurs à l’aide de microcontrôleurs répandus comme l’Arduino (5 V) ou l’ESP32 (3,3 V). Pour affiner les mouvements, de petits potentiomètres servent à régler la vitesse et l’orientation.

Le robot est alimenté par une source Zebronics de 450 W. Elle fournit 12 V pour les moteurs, 5 V pour le contrôleur principal, et 3,3 V pour d’éventuels capteurs. Le système reste compact, stable et facile à entretenir.

Une interaction naturelle grâce à ChatGPT

Mais voilà… ALANA n’est pas seulement un robot qui bouge. Elle sait aussi parler, écouter, réagir. Grâce à une caméra, elle repère les objets et les visages. Les commandes simples passent par un ESP8266. Toutefois, pour les fonctions avancées, un ordinateur connecté en Wi-Fi prend le relais.

C’est lui qui a créé un modèle de langage prenant ChatGPT comme référence. Ce système génère des réponses et les lit à voix haute via un moteur vocal.

De cette façon, l’interaction paraît plus vivante qu’on oublie parfois qu’on parle à une machine. ALANA peut discuter, reconnaître un visage, et même réagir selon l’expression de la personne.

Non seulement elle peut manipuler des objets, mais encore elle le fait avec précision. Et selon son créateur, elle a même un caractère un peu original ce qui la rend attachante !

Le projet est publié sur Instructables. On y trouve tous les fichiers 3D, les scripts Python, les explications claires.

Alors, seriez-vous prêt à construire le vôtre ? Est-ce que ce genre de projet vous donne envie d’essayer ? On attend vos avis en commentaire !

