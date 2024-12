Vidéo : le robot Tesla Optimus peut attraper une balle ! Découvrez sa nouvelle main

Avec Tesla Optimus, le robot d’Elon Musk, nous ne sommes peut-être plus loin du futur. Dans une vidéo fascinante, Optimus attrape une balle de tennis à la volée. Une démonstration qui, bien que téléopérée, donne un aperçu de ce que ces machines pourraient accomplir demain.

Tesla continue de repousser les limites avec son robot humanoïde phare. Et la dernière prouesse en date ? C’est une vidéo publiée par Elon Musk lui-même ! Celle-ci montre Optimus qui attrape des balles de tennis avec agilité. La démonstration est encore assistée par un humain, mais elle reste impressionnante. Et si nous regardions ça de plus près ?

Quand j’ai regardé la vidéo partagée par Elon Musk ce 28 novembre, je me suis dit « Wow ». Surtout au moment où Optimus intercepte la balle de tennis à la volée. Je me souviens également que ce robot humanoïde de Tesla pouvait déjà discuter, servir des verres et même prendre des selfies.

Dans cette vidéo de 16 secondes, publiée sur le compte X de Tesla Optimus, le robot attrape une balle, la laisse tomber, et recommence. Par ailleurs, j’ai remarqué un petit détail. C’est sa nouvelle main. Elle est grise, plus « humaine » que son autre main, et incroyablement articulée.

Qui plus est, le message qui accompagne la vidéo est plutôt savoureux. « J’ai une nouvelle main pour le Black Friday ».

Our new hand/forearm with double the number of degrees of freedom now in action on the bot! There’s 22 DoFs on the hand, and 3 on the wrist/forearm.



This little video was made last night in the lab (teleoperated) and is real-time. Gives us confidence that we’ll very soon be… https://t.co/647FWdtkm7