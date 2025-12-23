Voici les 7 nouveaux emojis qui débarquent en 2026 (et comment les tester)

Dans le monde de la communication numérique, les emojis sont devenus une langue à part entière. Chaque année, le Consortium Unicode, valide de nouvelles recrues pour enrichir nos conversations.

Pour la fournée de 2026, sept nouveaux emojis inédits s’apprêtent à rejoindre nos claviers. Si leur déploiement général n’est pas attendu avant plusieurs mois. Les plus impatients peuvent déjà les découvrir et les tester sous certaines conditions. Voici tout ce qu’il faut savoir sur ces nouveautés.

Quels sont les 7 nouveaux emojis de 2026 ?

La mise à jour Unicode prévue pour début 2026 ne se contente pas de rajouter des variantes de couleurs. Effectivement, elle introduit sept concepts totalement nouveaux qui viennent combler certains manques criants dans nos bibliothèques actuelles. Bien que leur design final puisse légèrement varier selon le support que vous utilisez (iPhone, Android, PC Windows). La liste officielle est désormais connue :

Le visage déformé : un emoji pour exprimer un état de confusion totale, de malaise ou l’impression d’avoir le cerveau grillé.

un emoji pour exprimer un état de confusion totale, de malaise ou l’impression d’avoir le cerveau grillé. Le nuage de dispute (façon BD) : vous savez, ce petit nuage qui symbolise une bagarre dans les cartoons ? Il arrive enfin pour illustrer vos désaccords les plus animés.

vous savez, ce petit nuage qui symbolise une bagarre dans les cartoons ? Il arrive enfin pour illustrer vos désaccords les plus animés. La ballerine : un ajout très attendu par la communauté artistique et sportive. Cet emoji permet de symboliser la danse classique avec élégance.

un ajout très attendu par la communauté artistique et sportive. Cet emoji permet de symboliser la danse classique avec élégance. L’orque : le célèbre épaulard rejoint enfin la faune marine des emojis, aux côtés de la baleine et du dauphin.

le célèbre épaulard rejoint enfin la faune marine des emojis, aux côtés de la baleine et du dauphin. Le trognon de pomme : idéal pour parler de déchets, de recyclage ou simplement pour signifier qu’il ne reste plus rien d’un projet.

idéal pour parler de déchets, de recyclage ou simplement pour signifier qu’il ne reste plus rien d’un projet. Le coffre au trésor : un symbole classique de l’aventure et de la piraterie qui manquait étrangement à l’appel.

un symbole classique de l’aventure et de la piraterie qui manquait étrangement à l’appel. La créature velue : une silhouette mystérieuse qui devrait plaire aux amateurs de légendes urbaines ou de pilosité exacerbée.

Pourquoi ces emojis ne sont pas encore partout ?

Le processus d’intégration d’un emoji est complexe. Une fois validés par Unicode, ces symboles doivent être dessinés par les designers de chaque système d’exploitation. C’est pourquoi un emoji envoyé depuis un iPhone peut avoir une allure légèrement différente sur un smartphone Android. Pour 2026, la phase de design bat son plein, et c’est Google qui semble avoir pris une longueur d’avance.

Si vous ne voulez pas attendre l’année prochaine pour frimer auprès de vos amis. Il existe une solution, mais elle est réservée à une catégorie précise d’utilisateurs. Actuellement, ces nouveaux emojis sont intégrés à la version bêta d’Android 16 QPR3. Pour y accéder, vous devez posséder un smartphone de la gamme Google Pixel compatible. Voici les modèles éligibles :

Pixel 6, 6 Pro et 6a

Pixel 7, 7 Pro et 7a

Pixel 8, 8 Pro et 8a

Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL et 9a

Pixel 10 et ses variantes (Pro, XL, Fold)

Pixel Tablet et Pixel Fold

En réalité, le fait de tester des emojis en avant-première comporte un risque technique. Les versions bêta des systèmes d’exploitation peuvent présenter des bugs ou une instabilité.

Quand ces emojis seront-ils disponibles pour tous ?

Pour le commun des mortels sur iOS (iPhone) ou sur les versions stables d’Android (Samsung, Xiaomi, etc.). Il faut patienter jusqu’au début de l’année 2026. Apple intègre généralement ces nouveautés lors d’une mise à jour intermédiaire d’iOS (probablement iOS 19.4 ou équivalent). D’ici là, commencez à réfléchir à la meilleure façon d’utiliser le nuage de dispute ou le visage déformé. Ils risquent de devenir les stars de vos prochains chats !

