WhatsApp et Signal : votre protection n’est pas totale, dit la DGSE

WhatsApp, Signal, Telegram, on les considère souvent comme les forteresses ultimes de nos conversations privées. Pourtant, tout n’est pas inviolable.

Oui, moi aussi ça m’a fait lever un sourcil. On pensait être tranquilles, protégés derrière le fameux chiffrement de bout en bout de WhatsApp ou la promesse ultra-sérieuse de Signal. On imaginait nos messages bien protégés dans un coffre-fort numérique, inattaquable. Sauf que non. Le coffre existe, mais la serrure n’est pas incassable. Et ce n’est pas une rumeur. C’est la DGSE elle-même qui l’affirme.

WhatsApp, Signal et autres : pas si invincibles que ça

Le patron de la DGSE, Nicolas Lerner, l’a dit très clairement sur France Inter. Personne n’est totalement à l’abri d’une interception, même en utilisant les messageries les plus sécurisées du marché. « Il n’y a pas d’application qui vous garantisse une confidentialité à 100 %. » a-t-il rappelé.

C'est le patron de la DGSE qui vous le dit : "Aucune application ne garantit la confidentialité de vos échanges à 100%." Nicolas Lerner, directeur général de la Sécurité Extérieure, était l'invité du Grand entretien, lundi 10 novembre. pic.twitter.com/84egrpTSJ3 — France Inter (@franceinter) November 10, 2025

Cela ne concerne pas seulement WhatsApp ni Signal, mais aussi Messenger, Instagram, Telegram et bien d’autres. Le timing a aussi pesé dans la discussion. Car la France commémorait les 10 ans des attentats du 13 novembre. Et quand on parle terrorisme, surveillance, renseignements, le sujet du chiffrement arrive très vite sur la table.

Le cœur du propos de la DGSE n’accuse pas les protocoles cryptographiques de faiblesse. Les mathématiques derrière WhatsApp et Signal tiennent la route. Vous pouvez vous rassurez.

Le vrai problème, c’est le téléphone. Comme l’a rappelé Lerner, le smartphone est un mouchard potentiel que vous portez en permanence. L’attaque ne se fait pas contre le chiffrement, mais avant qu’il ne s’active. Un message peut être lu au moment où vous le tapez, enregistré directement à l’écran ou récupéré dans la mémoire vive.

Et si votre téléphone est déverrouillé, il suffit que quelqu’un vous le prenne. On est presque dans le banal du quotidien. Encore plus simple, en France, refuser de donner son code dans certaines procédures peut devenir une infraction. À ce niveau-là, la faiblesse n’est ni technique ni cryptographique. Elle est humaine, matérielle, judiciaire.

Ça signifie quoi pour vous et votre vie numérique ?

Est-ce que ça annule l’intérêt du chiffrement ? Non. Le chiffrement limite la surveillance de masse. Il complique aussi la tâche des pirates opportunistes et réduit le risque d’exposition involontaire de vos conversations.

Pour l’immense majorité des internautes, c’est un vrai plus. Pour ceux qui seraient dans le viseur d’un État ou d’une agence de renseignement, les applis grand public sur un smartphone lambda ne suffiront pas.

La nuance est donc essentielle. Protéger sa vie privée, ce n’est pas seulement activer une option dans les réglages. C’est aussi contrôler son appareil, ses habitudes et les risques liés à son environnement. Sur ce, je vous conseille vivement de verrouiller votre téléphone. Pensez aussi à limiter l’installation d’applications douteuses. Enfin, restez conscient des situations où l’on peut vous demander, légalement ou non, l’accès à vos données.

