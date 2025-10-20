Windows 11 choque les pros : cette IA peut bosser à votre place

Avec Copilot Actions, Windows 11 accueille une IA capable d’agir directement sur votre PC, de gérer vos fichiers et d’exécuter vos tâches comme un véritable collègue numérique. Un pas de plus vers l’automatisation totale du poste de travail.

Microsoft ne plaisante plus avec l’IA. Après avoir intégré Copilot un peu partout dans son écosystème, la firme de Redmond dévoile Copilot Actions, une version surpuissante pensée pour agir à la place de l’utilisateur. Cette IA interagit directement avec vos fichiers et applications locales, pour accomplir de vraies actions.

Copilot Actions est l’assistant qui fait vraiment tout

Apparemment, Microsoft veut faire du PC un collaborateur intelligent. Avec Copilot Actions, nouvelle fonction expérimentale de Windows 11, l’entreprise de Redmond veut que votre ordinateur agisse à votre place, pas seulement qu’il vous assiste.

Ainsi, l’IA exécute des actions concrètes. Elle peut ouvrir vos fichiers, mettre à jour un document, classer vos dossiers, envoyer des mails, voire faire des réservations en ligne. Copilot peut donc cliquer, saisir du texte et faire défiler du contenu comme le ferait un humain derrière l’écran.

Copilot Actions s’appuie sur les progrès réalisés avec Copilot sur le Web, déjà capable de réserver une table ou de commander des courses. Mais cette fois, l’IA s’invite au cœur du système d’exploitation, avec un accès direct à vos fichiers locaux.

Wow Microsoft just announced Copilot Actions for local files 🤯



You can basically ask Copilot to perform any task on your machine autonomously. Yes.



– Open Copilot in Windows

– Assign a goal in natural language

– Copilot launches a contained environment

– It works autonomously… pic.twitter.com/LM71tCrtfF — Paul Couvert (@itsPaulAi) October 16, 2025

Microsoft décrit ce module comme un « collaborateur numérique actif » doté d’une vision et d’un raisonnement avancé. Le déploiement sera toutefois prudent. La fonction reste expérimentale, testée uniquement dans le programme Copilot Labs pour les membres Windows Insiders. Microsoft veut d’abord s’assurer que tout est sécurisé avant un lancement global.

Microsoft garde la main

L’idée d’une IA capable d’accéder à vos fichiers fait logiquement grincer des dents. Microsoft le sait et joue la carte de la transparence et de la prudence. Copilot Actions fonctionnera avec des comptes séparés du vôtre, afin d’éviter qu’elle ne touche à tout.

La firme promet également une gestion stricte de la confidentialité des données. Chaque IA devra expliquer ce qu’elle collecte et comment elle l’utilise.

Les autorisations seront aussi limitées. Aucune action ne sera donc exécutée sans votre validation. De plus, chaque agent IA devra être signé par une source de confiance, et Microsoft pourra révoquer automatiquement tout certificat suspect.

The era of AI PCs is here. 💻



Just say “Hey Copilot” to:

• Talk naturally with Copilot Voice

• See what you see with Copilot Vision

• Get things done with Copilot Actions



Learn more: https://t.co/EyRD9mu81D pic.twitter.com/roZ1R40Se1 October 16, 2025

Alors, avec Copilot Actions, Microsoft ouvre clairement la porte à une nouvelle génération d’assistants. Notamment, des IA autonomes, capables de penser et d’agir.

