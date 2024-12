Windows : la licence de protection piratée par les hackers ! Microsoft en PLS ?

Une équipe de hackers annonce avoir décrypté presque toutes les protections des licences des logiciels Windows et Office. Grâce à cette avancée, ils seraient capables d’activer définitivement presque toutes les versions des produits de Microsoft.

Besoin d’activer Windows ou Microsoft Office sur votre ordinateur ? Bientôt, vous n’aurez plus besoin de clés produit. Des hackers ont trouvé d’autres moyens et ça a vraiment l’air de marché.

Les hackers nous aident à contourner la licence de protection de Microsoft

Habituellement, les installations Windows et Office reposent sur une activation, via des clés produit ou en arrière-plan. Mais au cas où vous ne le sauriez pas, depuis longtemps, des astuces permettent de contourner ce processus.

L’une des plus courantes consiste à utiliser une simple commande PowerShell pour activer Office, Windows 8 ou une version ultérieure. Cette fois, par contre, des hackers affirment avoir repoussé les limites de ces astuces.

Et leur méthode permettra d’activer presque n’importe quelle version de Windows et Office, qu’il s’agisse de clients ou de serveurs. Elle inclut même des fonctionnalités avancées, comme les mises à jour de sécurité étendues (ESU) et les licences en volume spécifiques à Microsoft (CSVLK).

L’équipe de hackers, derrière cette découverte, ne cachent pas leur enthousiasme. Ils expliquent qu’il existe deux méthodes principales pour contourner l’activation des logiciels de Microsoft.

Parmi elles, l’activation par licence numérique (HWID), introduite depuis 2018, et les hacks KMS, qui datent d’au moins 17 ans. Toutefois, ils insinuent que leur récente découverte va plus loin que ces anciennes techniques.

C’est perdu d’avance pour Microsoft ?

Contrairement aux précédentes solutions, cette technique permet une activation permanente de nombreuses versions et éditions jusqu’ici exclues. Parmi les produits concernés pour la première fois : Windows 7, Windows 8 et 8.1, Windows Server (versions récentes), ainsi que des modules complémentaires et les mises à jour ESU.

Et attention, elle prend également en charge Windows 10 ESU, dont le lancement est prévu en 2025. Mieux encore – enfin, pas pour Microsoft – la méthode ne demande ni fichiers tiers ni modifications système.

Je crois que c’est la raison pour laquelle les hackers la qualifient de rapide, simple et permanente. En guise de preuve, ils ont publié une capture d’écran montrant un système Windows pleinement activé, avec des mises à jour de sécurité étendues sur X.

Le groupe prévoit de rendre ce hack public dans les mois à venir. Et si ces pirates tiennent leurs promesses, ce ne serait pas bon pour Microsoft.

Pour l’instant, Microsoft n’a pas encore réagi officiellement, mais ce piratage menace directement son modèle économique. Et les hackers semblent avoir pris l’avantage.

Quand ce hack sera accessible, prévoyez-vous de l’utiliser ou bien vous passerez toujours par la méthode légale ? Personnellement, par exemple, cette idée me tente.

Partagez votre avis dans les commentaires !

