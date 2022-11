Comment activer l’antivirus Windows Defender ?

Activer l’antivirus natif Windows Defender est parfois nécessaire si vous n’aviez pas encore installé un programme antivirus comme Bitdefender sur votre PC.

L’activation de cet outil intégré nécessite cependant quelques manipulations qui pourrait sembler complexes pour certains utilisateurs. Donc en cas de dysfonctionnement, ou si Windows Defender ne répond pas, voici comment l’activer et la réparer en quelques étapes faciles.

Activer Windows Defender à l’aide du menu Démarrer

Windows Defender est un antivirus gratuit qui est fourni avec votre système d’exploitation et qu’il faut activer manuellement dans certains cas. Il existe cependant 5 étapes à suivre pour activer Windows Defender depuis le menu Démarrer de votre appareil.

Étape n°1

Depuis le menu Démarrer, faites une recherche via la barre située juste en bas du menu. Saisissez « Stratégie de groupe » et ensuite, cliquez sur « Modifier la stratégie de groupe ».

Étape n° 2

Dans la fenêtre qui s’ouvre, vous pouvez accéder au paramétrage de Windows Defender en appuyant sur « Configuration de l’ordinateur », puis sur « Modèles d’administration ». La prochaine étape consiste à cliquer sur « Composants Windows » et sur « Antivirus Microsoft Defender ».

Étape n° 3

Une liste va apparaître. Vous n’avez plus qu’à trouver et à cliquer sur « Désactiver l’Antivirus Microsoft Defender ».

Étape n° 4

Vous devez par la suite choisir « Non configuré ou Désactivé ». Par contre, il semble contradictoire de sélectionner ces options alors que l’objectif est d’activer l’antivirus Windows Defender, et non de le désactiver. Rassurez-vous, c’est en suivant cette astuce que vous pourriez activer le logiciel de protection natif de votre appareil.

Étape n° 5

La dernière étape consiste à confirmer la configuration et à enregistrer les paramètres. Pour ce faire, il suffit d’appuyer sur « Appliquer », puis sur « OK ».

Si cette première technique vous parait complexe, il existe d’autres astuces pour activer facilement l’antivirus Windows Defender sur votre PC.

Comment activer la protection en temps réel de l’antivirus Windows Defender ?

Voici comme procéder :

Pour commencer, vous devez accéder au menu Démarrer de Windows et taper « Sécurité Windows » dans la barre de recherche ;

Une liste apparaît, vous devez par la suite appuyer sur « Protection contre les virus et les menaces » ;

Dans la fenêtre qui s’ensuit, cliquez sur « Gérer les paramètres » ;

Enfin, vous n’avez qu’à appuyer sur le commutateur représentant « Protection en temps réel ».

Sachez également qu’il est possible de mettre à jour Windows Defender pour bénéficier d’une protection en temps réel contre les menaces et les virus. Mais la meilleure manière d’assurer la protection de votre appareil reste sans doute l’installation d’un autre programme antivirus.

Il y a par exemple Bitdefender, un logiciel antivirus offrant de nombreuses fonctionnalités avec différents offres promotionnels. Ainsi, vous pouvez profitez de ces opportunités pour tester et adopter ce programme afin de profiter d’une protection renforcée contre les virus informatiques.

Bien que Windows Defender ne fournisse pas les fonctionnalités offertes par un antivirus payant comme Bitdefender, il est nécessaire de l’activer pour une protection en temps réel. Aussi, il vous suffit de suivre l’une des techniques mentionnées ci-dessus pour le faire.