A quoi ressemblerait votre animal en humain ? Voici comment le voir avec ChatGPT

Utiliser l’IA pour créer, s’amuser ou simplement se faire plaisir visuellement, c’est devenu presque aussi banal que poster une story Instagram. Et cette fois encore, le dernier délire ne déçoit pas : transformer votre animal de compagnie en… humain.

Vous vous demandez sans aucun doute : comment ? Et bien, c’est un plaisir d’éclairer votre lanterne. Au fait, voir à quoi ressemblerait votre chien ou votre chat en humain est désormais possible grâce à ChatGPT.

Après les images versions Ghibli et les Barbies journalistes, ce sont les photos de nos boules de poils en humain qui sont tendance. L’idée a été lancée sur Reddit et fait aujourd’hui le tour des réseaux sociaux.

Sur TikTok et X, les vidéos de transformations pleuvent. Le drôle de photo de chien en humain ci-dessous en fait, par exemple, partie. je l’ai dérobé sur TikTok.

Bref, pour obtenir un portrait humain de votre animal, c’est simple. Commencez par choisir une belle photo de lui. Ensuite, chargez-la dans ChatGPT, puis balancez une phrase comme : « Transforme mon chien en humain »

Ensuite, le chatbot d’OpenAI va vous poser des petites questions du genre : « Tu veux un rendu réaliste, cartoon, manga ? Ce sera un homme, une femme, un ado ? Tu veux un look particulier ? Sportif, punk, chic ? Et niveau personnalité : doux, farouche, farceur, philosophe ? »

Oui, sur ce coup, ChatGPT prend son métier au sérieux. Cependant, vous pouvez éviter toutes ces questions en utilisant une requête plus détaillée et plus précise.

L’histoire ne fait que se répéter avec ChatGPT

Ça ne fait que se répéter, en effet. Seuls les styles changent car cette nouveauté fonctionne exactement comme avec le mode Ghibli.

Si vous n’êtes pas satisfait du résultat qu’a généré ChatGPT, vous pouvez demander des ajustements. Cheveux plus longs, sourire plus large, autre outfit, ambiance différente.

Bon, notez quand même que vous pouvez aussi inverser les rôles et transformer un humain en animal. Beaucoup l’ont déjà fait. Essayez les photos de vos amis ou de vos frères, par exemple ! Pour les taquiner bien entendu !

Libre à vous ensuite de partager votre chef-d’œuvre sur les réseaux sociaux – avec ou sans légende sarcastique, je tiens à préciser. C’est vous qui êtes aux commandes.

D’ailleurs, avez-vous déjà expérimenté cette nouveauté ? Si oui, comment la trouvez-vous ? Sinon, pourquoi ne pas l’essayer maintenant ?

Quoi qu’il en soit, c’est vous qui voyez ! D’autant plus que ces créativités de ChatGPT soulèvent de inquiétudes : plagiat, contenu trompeur, etc. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans le commentaire !

