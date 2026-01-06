Alexa.com arrive : la réponse d’Amazon aux chatbots stars

Pendant des années, Alexa a vécu dans des enceintes. L’assistant donnait la météo, lançait des musiques et réglait des minuteurs. L’arrivée de l’IA générative en 2022 a changé les attentes du public.

Les conversations longues ont gagné en popularité. Amazon tente désormais une nouvelle approche. Au CES 2026, le géant a présenté Alexa.com. Cette nouvelle interface veut placer l’assistant dans la même cour que ChatGPT et Gemini.

Une nouvelle Alexa

Si vous ne l’avez pas encore deviner, Alexa.com transforme l’assistant vocal en chatbot accessible depuis un navigateur. L’expérience vise des échanges écrits, sans passer par une enceinte.

Cette plateforme accompagne Alexa+, la version payante de l’assistant. Cette déclinaison existe depuis quelques mois aux États-Unis. Elle mise sur des capacités renforcées pour la recherche et l’organisation.

https://t.co/RXE1LFiwxY is bringing the power of Alexa+ to your web browser ⚡



Available NOW to all Alexa+ Early Access customers.



Learn more 🧵 #CES2026 pic.twitter.com/zQEqCC2XMo — Amazon (@amazon) January 5, 2026

Depuis Alexa.com, l’IA planifie des voyages. Elle génère aussi des listes de courses depuis une recette. Les produits peuvent ensuite partir vers Amazon Fresh. Le site accepte aussi des documents.

Alexa analyse ces fichiers. Elle ajoute ensuite des rendez-vous dans un calendrier. Des fonctions qui rappellent les usages proposés par ChatGPT et Gemini. Le service vise un public plus large que les propriétaires d’enceintes.

La mauvaise nouvelle c’est que…

L’accès est limité aux États-Unis. Amazon réserve la plateforme aux membres Alexa+ Early Access. L’interface fonctionne uniquement en anglais américain. La langue des appareils doit suivre ce réglage précis. Ce qui bloque une large partie du public européen.

Le prix prévu apporte une autre contrainte. Alexa+ coûtera 19,99 dollars par mois hors abonnement Prime. Cette somme place le service dans la même gamme que ses rivaux.

Certes, la phase de test propose encore un accès gratuit. Toutefois, elle ne concerne que certains propriétaires d’Echo et Fire TV récents. Cette fenêtre vise la collecte de retours d’usage.

Aucune version gratuite n’apparaît dans la feuille de route actuelle. Le service vise d’abord les utilisateurs payants. Le déploiement international attend des ajustements internes.

