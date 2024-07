Amazon accusé de détruire une famille : le scandale de la petite entreprise

Un couple marié accuse Amazon d'avoir détruit leur entreprise de couches de bain lavables après que le géant de la technologie ait revendu et expédié une couche sale à un client en 2020. Selon Bloomberg, cette situation a entraîné un avis si négatif que l'opération entière a été compromise.

Paul Baron, qui dirige l'entreprise de couches Beau & Belle Littles avec sa femme, a déclaré à Bloomberg : « Les quatre dernières années ont été un véritable cauchemar émotionnel. Les acheteurs peuvent penser que retourner une couche sale à Amazon est une manière innocente de récupérer leur argent, mais nous sommes une petite entreprise familiale et c'est ainsi que nous payons notre hypothèque.«

Le double tranchant de l'Outsourcing

Comme de nombreuses petites entreprises, Beau & Belle Littles utilisait Amazon comme vitrine et bénéficiait de son immense réseau de stockage et d'expédition pour atteindre les clients. Cependant, cette externalisation s'est révélée être une arme à double tranchant.

La multitude de retours d'articles entraîne parfois l'envoi involontaire de produits manifestement usagés à de nouveaux clients. Ce problème a également touché d'autres petites entreprises utilisant les services d'Amazon, selon Bloomberg.

Algorithmes et avis négatifs

Aggravant le problème, les algorithmes d'Amazon amplifient les avis négatifs, tandis que des entreprises comme celle des Baron ont du mal à joindre le support vendeur d'Amazon pour résoudre les problèmes ou faire appel des avis clients négatifs ou faux.

La réaction d'Amazon

Le porte-parole d'Amazon, Chris Oster, a déclaré à Bloomberg que l'entreprise avait apporté des améliorations au processus de retour pour empêcher la vente de produits usagés comme neufs. « Nous avons supprimé l'avis négatif en question et nous enquêtons sur les raisons pour lesquelles il n'a pas été retiré plus tôt, » a-t-il déclaré.

Malgré ces corrections, Amazon continue de rencontrer des difficultés. La place de marché en ligne porte préjudice aux vendeurs qui dépendent de ses services logistiques. En outre, des individus malveillants s'attaquent à la plateforme en y introduisant des produits contrefaits, des avis frauduleux et des livres de qualité inférieure générés par l'intelligence artificielle.

La semaine du Prime Day

Cette semaine marque le Prime Day, une période où le géant de la technologie propose des offres sur une multitude d'articles. Cependant, cette période est aussi propice aux arnaques de pirates utilisant des techniques de phishing et aux vendeurs tiers peu scrupuleux.

La dégradation de la qualité chez Amazon est évidente et une simple couche sale illustre parfaitement les problèmes majeurs de contrôle de qualité du géant de la technologie. « Amazon fait de grands discours sur l'aide aux petites entreprises, » a déclaré Baron à Bloomberg, « mais ils ne le font pas vraiment. »

Une piste de solution

Une diversification des canaux de vente permettrait à ces entreprises de réduire leur vulnérabilité. Cette expérience met en lumière la nécessité pour les entreprises de rechercher des alternatives pour réduire les risques liés à une seule plateforme.

L'histoire de Paul et de sa femme met en lumière les défis que les petites entreprises rencontrent dans l'écosystème complexe et souvent impitoyable des grandes plateformes en ligne. Malgré les promesses de soutien, les réalités de la dépendance à un géant comme Amazon peuvent être dévastatrices.

La situation appelle à une réflexion plus approfondie sur la manière dont les petites entreprises peuvent se protéger et prospérer dans un environnement de plus en plus numérisé.

