Vous avez un e-commerce ? Google lance 6 nouveaux outils IA à découvrir !

Google a dévoilé, en amont du salon new-yorkais Retail’s Big Show, une série de nouveaux outils alimentés par l’IA spécialement conçus pour les acteurs du retail et de l’e-commerce. Ces solutions ont pour objectif d’optimiser aussi bien les expériences d’achat que les opérations internes des entreprises du secteur. Vous opérez dans ce domaine ? Découvrez ces 6 outils innovants qui pourraient dynamiser votre activité.

Chatbot IA pour des assistances personnalisées

Parmi ces nouveaux outils, Google propose une solution de commerce conversationnel dopée par l’IA. Celle-ci permet aux marques de créer des expériences d’achat plus personnalisées et interactives pour les clients. Pratiquement, les entreprises peuvent intégrer un chatbot intelligent similaire à ChatGPT sur leurs sites web et applications mobiles. Ce robot conversationnel peut répondre aux questions des acheteurs et formuler des recommandations en utilisant un langage naturel.

Par exemple, si vous avez un site e-commerce de chaussures, vous pouvez utiliser ce chatbot pour aider vos clients à trouver la paire idéale. L’IA pourrait leur poser des questions sur le style, le budget, la pointure, l’utilisation et le confort recherchés, pour faire des recommandations pertinentes.

Technologie de recherche de produits améliorée par un LLM

Google propose également Vertex AI Search for retail, une nouvelle fonctionnalité LLM pour son service Retail Search. Cette solution permet aux entreprises de personnaliser la recherche de produits en fonction de leur catalogue ainsi que des habitudes de recherche de leurs clients. Elle offre des fonctionnalités semblables à celles du moteur de recherche Google, ce qui aide les clients à trouver plus facilement des produits pertinents.

Cette technologie dispose de la capacité d’analyser le comportement des consommateurs (clics, achats) pour identifier leurs préférences et ainsi remonter les produits les plus susceptibles de les intéresser en haut des résultats de recherche. Cela permet de booster vos ventes.

Automatisation du catalogage des produits

La création d’un catalogue de produits peut s’avérer chronophage pour les commerces. Google propose une nouvelle solution utilisant Vertex AI et ses modèles de langage incluant que Imagen et PaLM pour automatiser cette tâche.

Concrètement, l’IA analyse chaque image et génère des descriptions optimisées pour les moteurs de recherche (SEO). Par exemple, une entreprise de mode pourrait automatiser la mise en ligne de son catalogue, avec des descriptions détaillées sur la couleur, la taille, le style, les instructions de lavage… de chaque article.

Outils de modernisation du service client intégrés au CRM

Google propose de réinventer la relation client avec de nouveaux outils qui s’intègrent au CRM de l’entreprise. Ceux-ci permettent aux marques de créer des assistants virtuels pour gérer des tâches courantes telles que la vérification de l’état d’une commande, la prise de rendez-vous et bien plus encore.

Cette offre aide également les entreprises à améliorer leur infrastructure de communication client en gérant simultanément plusieurs canaux (e-mail, chat, SMS, téléphone, etc.). Elles peuvent aussi utiliser Google BigQuery et des algorithmes d’IA pour analyser les avis et commentaires des clients sur diverses plateformes (réseaux sociaux, avis en ligne, etc.). Cela permet une meilleure compréhension des besoins de leurs clients.

Solution d’inventaire alimentée par l’IA

Google révolutionne aussi la gestion des stocks grâce à sa solution d’inventaire alimentée par l’intelligence artificielle. Cet outil vérifie la disponibilité des produits en magasin. Il offre aux entreprises une visibilité en temps réel sur l’état de leurs stocks en exploitant la base de données de Google relative aux lieux et aux objets. Les marques peuvent ainsi anticiper avec précision les réapprovisionnements nécessaires.

De plus, l’IA peut effectuer un inventaire rapide en identifiant automatiquement les produits à partir de photos prises sous différents angles.

Kit matériel embarquant des outils IA

Le dernier outil, Distributed Cloud Edge for Retail, un kit matériel autonome et prêt à l’emploi. Google propose depuis longtemps ce service, mais cible désormais les professionnels du commerce de détail. Cet équipement est conçu pour réduire les coûts informatiques et les investissements en ressources pour les entreprises qui utilisent les outils IA.

Ce kit autonome fonctionne en continu, même lorsque le magasin est déconnecté d’Internet pendant de courtes périodes. Il embarque des outils IA pour optimiser les opérations en temps réel, et ce, malgré les problèmes de réseau.

L’appareil est disponible dans différentes tailles. Les entreprises peuvent opter pour un seul ou plusieurs serveurs. Compact et facile à installer, il est conçu pour être utilisé dans différents types de commerce, tels que les épiceries, les supérettes, etc.