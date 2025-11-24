Bitcoin : ce milliardaire vend tout en urgence, et ça ne sent pas bon

Le Bitcoin traverse une tempête et voilà qu’Owen Gunden, l’un des premiers milliardaires crypto connus, décide de tout liquider. Vente massive et timing douteux, ça sent le roussi pour la crypto reine.

Le Bitcoin vit une fin d’année difficile. Après des mois d’espoir, le cours de la crypto phare a replongé, flirtant avec les 80 000 dollars. Et c’est dans ce contexte qu’Owen Gunden, un milliardaire détenteur historique de Bitcoin depuis 2011, a décidé de vendre l’intégralité de sa fortune. Celle-ci est à 11 000 BTC. Soit près de 1,3 milliard de dollars aujourd’hui. Pourquoi donc une telle décision ?

Un milliardaire qui connaît le Bitcoin depuis ses débuts

Owen Gunden n’est pas un simple investisseur de passage. C’est l’un des premiers milliardaires à avoir accumulé une fortune en Bitcoin. Seulement derrière Satoshi Nakamoto. On parle ici d’une figure emblématique du monde crypto. Il a acheté ses premiers bitcoins à peine quelques années après la création du réseau par Satoshi.

Pourtant, après 14 ans de fidélité, il a choisi de quitter le navire. Et le timing n’est pas anodin. Car le cours du Bitcoin est passé de plus de 125 000 dollars début octobre à moins de 90 000 dollars quelques semaines plus tard.

La décision du milliardaire de vendre ses 11 000 BTC n’a rien de banal. Au contraire, pour le marché, c’est un signal fort. Les investisseurs voient un ancien holder, patient depuis 14 ans, liquider au moment même où le Bitcoin chute. Les questions fusent. Assistons-nous au début d’un bear market ? Les autres whales vont-elles suivre le mouvement ?

Le marché réagit d’ailleurs déjà. Après le départ de Gunden, le Bitcoin a frôlé les 80 000 dollars, enregistrant une baisse significative en quelques semaines seulement.

Faut-il donc paniquer ?

Certains experts tempèrent le discours. Oui, la chute est notable, mais le Bitcoin reste l’une des crypto-monnaies les plus robustes du marché. D’autres, plus prudents, y voient un signe clair. Même les vétérans commencent à douter.

Pour les jeunes passionnés, c’est le moment de rester vigilants. Le Bitcoin reste volatile, et des ventes massives comme celle de Gunden peuvent provoquer des réactions en chaîne. Les swings à 10 000 dollars dans les deux sens ne sont plus une surprise.

Alors, faut-il paniquer ? Probablement pas. Mais observer et comprendre le mouvement des whales devient essentiel pour anticiper la suite. Entre hype et prudence, le Bitcoin continue de tester ses investisseurs. Et avec ce milliardaire qui dit adieu à ses BTC, la tension est montée d’un cran.

