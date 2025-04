Pourquoi les influenceurs sont devenus la proie numéro 1 des hackers ?

Les cybercriminels intensifient leurs attaques contre les créateurs de contenu. Ils exploitent ainsi leur notoriété pour diffuser des contenus frauduleux. Bitdefender Labs dévoile des chiffres préoccupants et alerte sur une menace grandissante, qui affecte à la fois les influenceurs et leurs millions d’abonnés.

Une vague de piratages aux conséquences massives

En 2024, Bitdefender a recensé plus de 9 000 diffusions malveillantes lancées à partir de chaînes YouTube compromises. Certaines chaînes comptaient jusqu’à 28 millions d’abonnés, ce qui amplifie considérablement la portée des attaques. Une fois piratées, ces chaînes sont entièrement rebrandées : suppression des vidéos originales, changement de nom, d’avatar, et lancement de faux directs. Ils mettent en scène des figures comme Elon Musk ou Brad Garlinghouse. Ces livestreams redirigent les spectateurs vers des sites frauduleux, souvent destinés à voler des données ou des cryptomonnaies. Plus de 350 domaines malveillants ont été identifiés. Un phénomène mondial, avec des répercussions directes sur des millions d’utilisateurs.

Les créateurs, maillons faibles d’un écosystème vulnérable

Les influenceurs sont particulièrement exposés en raison de leur forte visibilité, mais aussi parce qu’ils utilisent plusieurs plateformes avec des identifiants parfois similaires. Cette interconnexion facilite les piratages en cascade. En parallèle, des méthodes d’hameçonnage bien ficelées, souvent sous forme de propositions de collaboration ou de messages flatteurs, permettent aux attaquants d’obtenir un accès initial. Une fois à l’intérieur, les cybercriminels exploitent la confiance des abonnés pour diffuser des arnaques. Ils profitent ainsi d’un effet viral quasi-instantané. Bitdefender alerte sur l’ampleur du phénomène et appelle à renforcer la protection des comptes. Une priorité désormais à prioriser pour préserver la sécurité numérique des créateurs… et de leurs communautés.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

