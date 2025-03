Bluesky se moque de Zuckerberg avec un t-shirt viral : stock épuisé en 30 min !

Bluesky, l’alternative décentralisée à Twitter, vient de frapper fort avec un coup médiatique audacieux. Lors du SXSW, Jay Graber, PDG de la plateforme, a envoyé un message subtil à Mark Zuckerberg. Son moyen d’expression a surpris tout le monde.

La PDG de Bluesky a porté un t-shirt provocateur, directement inspiré d’un vêtement porté par le patron de Meta. Ce geste n’a pas tardé à faire réagir la communauté Bluesky.

Sur scène, Graber arborait un t-shirt noir avec une inscription latine intrigante : « Mundus sine Caesaribus ». Cette phrase signifie « Un monde sans César ». Ce choix n’a rien d’anodin. Il fait directement écho à un précédent t-shirt de Mark Zuckerberg, où l’on pouvait lire « Aut Zuck aut nihil ». Cette expression s’inspire de « Aut Caesar aut nihil », soit « César ou rien ».

Zuckerberg, connu pour son ambition sans limite, s’est souvent comparé à Jules César. À travers cette référence, Graber critique la centralisation du pouvoir chez Meta. Elle défend ainsi l’éthique décentralisée de Bluesky, qui se veut une alternative aux plateformes dominantes.

Rupture de stock en 30 minutes

La réaction des utilisateurs ne s’est pas fait attendre. Sur Bluesky, de nombreux membres ont immédiatement exprimé leur envie d’acheter le t-shirt. Face à cet enthousiasme, la plateforme a pris une décision rapide. Elle a lancé la vente de répliques, en reversant les bénéfices au développement de son écosystème open source.

Le t-shirt, affiché à 40 dollars, s’est écoulé en moins de 30 minutes. Ce succès fulgurant démontre l’attachement des utilisateurs à la philosophie de Bluesky. Il illustre également leur rejet du modèle centralisé incarné par Zuckerberg.

Bluesky ne se contente pas d’être une plateforme sociale. Son modèle repose sur une infrastructure décentralisée et open source, à l’opposé de Meta, où le pouvoir est concentré entre les mains d’un seul dirigeant.

Lors de son intervention, Jay Graber a insisté sur cet aspect fondamental. « Si un milliardaire rachète Bluesky ou si je change un jour les règles, les utilisateurs pourront facilement passer sur une autre application du réseau. » Cette flexibilité garantit plus de liberté et de contrôle aux utilisateurs, un avantage que les réseaux traditionnels ne proposent pas.

Un troll révélateur d’un changement dans le web social

Ce t-shirt va bien au-delà d’une simple provocation. Il symbolise l’opposition entre deux visions d’Internet. D’un côté, des plateformes centralisées, où une seule entité contrôle tout. De l’autre, des alternatives décentralisées, qui offrent plus d’indépendance aux utilisateurs.

Grâce à ce coup de communication, Bluesky affirme son identité et marque les esprits. L’enthousiasme suscité par cette initiative montre que de plus en plus d’internautes cherchent une alternative aux géants du web. Reste à voir si Bluesky réussira à s’imposer face à Meta.

