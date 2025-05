Borderlands 4 : tout ce qu’on sait déjà sur ce nouvel opus de la saga culte

Borderlands 4, le nouvel opus de la saga culte devrait sortir sur Nintendo Switch 2, mais aussi sur Xbox Series X, PlayStation 5 et PC.

Ça y est, c’est la fin de l’attente ! Borderlands 4 arrive bientôt, et 2K a révélé une nouvelle date de sortie lors du Borderlands 4 Direct. Durant cet événement, la société a aussi levé le voile sur une séquence de gameplay inédite.

Avec son humour caractéristique, le retour de personnages emblématiques et une sortie confirmée sur la future Nintendo Switch 2, Borderlands 4 s’annonce comme l’un des titres les plus attendus de 2025. Voici tout ce que nous savons pour le moment sur ce nouvel épisode signé Gearbox.

Borderlands 4 s’annonce encore meilleur !

Gearbox a officiellement confirmé que Borderlands 4 sortira le 12 septembre 2025. 2k a avancé la sortie de 11 jours par rapport au planning initial du 23 septembre.

Selon les informations, le jeu sera lancé simultanément sur toutes les plateformes.

Borderlands 4 sortira sur PC, PS5, Xbox Series X et la future Nintendo Switch 2. 2K Games a également confirmé que le jeu sera disponible à la fois sur l’Epic Games Store et sur Steam.

En revanche, à ce stade, Gearbox n’a pas officialisé de version pour la PS4 ou la Xbox One. D’ailleurs, leur absence dans les bandes-annonces laisse penser qu’elles ne seront pas concernées.

Bonne nouvelle par contre pour les joueurs Nintendo, car la Switch 2, attendue pour septembre, fait bien partie des plateformes de lancement prévues pour ce nouvel opus.

Une bande-annonce et un gameplay pleine de surprise !

Par ailleurs, la toute première bande-annonce de Borderlands 4 ne montre pas encore de gameplay. Toutefois, elle pose les bases de l’univers que Gearbox souhaite explorer.

Ce teaser dévoile une planète fracturée et en guerre, vue depuis les airs, et donne le ton de cette nouvelle aventure. Une deuxième bande-annonce, dévoilée lors des Game Awards 2024, va plus loin.

Composée majoritairement de cinématiques, elle offre néanmoins un premier aperçu du gameplay. En effet, on y voit les joueurs évoluer dans des environnements variés, affronter des ennemis, s’essayer à des séquences de plateforme et utiliser des compétences spéciales pour contrôler leurs cibles.

Par ailleurs, Gearbox a levé le voile sur le gameplay de Borderlands 4. Il offre un aperçu approfondi de ce nouveau volet du célèbre looter-shooter.

La vidéo de présentation met en lumière l’exploration libre des vastes zones ouvertes de Kairos, un monde regorgeant d’activités à découvrir en solo ou en coopération. Parmi elles, le Silo, un lieu mystérieux rempli d’anciennes technologies à pirater, attire particulièrement l’attention.

Le joueur incarne un Chasseur de l’Arche légendaire, prêt à affronter des vagues d’ennemis pour mettre la main sur des trésors toujours plus convoités.

Le jeu mise aussi sur une personnalisation poussée. Trois nouveaux fabricants rejoignent l’aventure, accompagnés d’un tout nouveau système de pièces sous licence.

Ce dernier permet de fusionner les caractéristiques de plusieurs fabricants en une seule arme, pour créer des combinaisons inédites.

