Cdiscount French Days : les meilleurs bons plans tech à saisir ! 

La deuxième édition des French Days 2024 bat son plein chez Cdiscount. Moniteurs, montres connectées, cartes graphiques… tout y est pour ravir les amateurs de tech avec des réductions. Gamers, fans d’Apple ou accros au ménage, tout le monde y trouve son compte.

French Days chez Cdiscount : un aperçu des pépites à ne pas manquer !

Vous cherchez les meilleures offres tech sans pour autant vider votre portefeuille ? Ça tombe bien, la deuxième édition des French Days 2024 a été lancée hier, le 24 septembre. À cette occasion, Cdiscount propose une large sélection de produits à prix réduits. Parmi les meilleures offres figurent :

Samsung Odyssey G5

Apple Watch SE 2020 (40 mm et GPS)

Nvidia RTX 4080 Super

Apple Watch Series 10

Honor 200 Lite 5G

Medion Erazer Crawler E30e (RTX 2050)

Samsung Galaxy Tab A9+

Dyson V12 Detect Slim

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G

Samsung Galaxy Watch 6

Samsung Galaxy A55

De plus, Cdiscount vous offre un code promo de 15 euros, valable à partir de 129 euros d’achat : 15DES129. Profitez de ces offres exclusives avant la fin des French Days !

Que propose Cdiscount pour moins de 300 euros ?

Le Samsung Odyssey G5 est un moniteur incurvé de 34 pouces avec une définition UWQHD. Il offre un taux de rafraîchissement de 165 Hz, un temps de réponse 1ms et est compatible avec AMD FreeSync. Il est proposé à 284 euros au lieu de 379, une réduction de près de 100 euros qui le rend irrésistible.

Vous qui souhaitez un smartphone léger, le Honor 200 Lite 5G est fait pour vous. Ce téléphone est muni d’un écran AMOLED de 6,7 pouces et un capteur principal de 108 Mpx. Il est seulement à 208 au lieu de 329 euros.

La Samsung Galaxy Watch 6 (40 mm, WiFi, Bluetooth) est à seulement 154 euros pendant les French Days. Il possède un écran lumineux, de nombreuses fonctionnalités de santé et une expérience utilisateur fluide avec One UI sur WearOS.

Pour les fans d’Apple, l’Apple Watch SE 2020 tombe à 209 euros, contre le prix normal de 249 euros. Cette montre garantit des fonctions essentielles pour le sport et la santé ainsi qu’une expérience utilisateur fluide grâce à WatchOS.

La Samsung Galaxy Tab A9+, une tablette familiale, vous tend les bras avec un prix passant de 259 à 134 euros. C’est un modèle compact, au design soigné et avec un écran 90 Hz, compatible avec Samsung DeX.

Et pour plus de 300 euros ?

Amateurs de performances graphiques ? Offrez-vous la Nvidia RTX 4080 Super, proposée à 984 euros au lieu de 1 099 euros grâce au code promo. C’est une aubaine pour jouer en 4K, avec DLSS 3 et Ray tracing.

Ne manquez pas non plus l’Apple Watch Series 10. Réduite de 449 à 404 euros, cette montre est équipée d’un écran OLED plus grand (1,78 pouce). Et elle ne se contente pas d’afficher l’heure, elle offre une notification d’apnée du sommeil et un profondimètre jusqu’à 6 mètres.

Cdiscount ne s’arrête pas là. Cet e-commerçant offre Medion Erazer Crawler E30e à tarif réduit. Processeur Intel Core i5-12450H, carte graphique Nvidia GeForce RTX 2050, 8 Go de RAM et 512 Go de stockage… Tout y est et en plus, il tombe à 384 euros.

Jetez aussi un œil au Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G avec une bonne puissance de charge : 67 W. Ce smartphone est muni d’un grand écran Amoled Full HD+ à 120 Hz et d’un capteur principal de 200 Mpx. À l’occasion des French Days, le modèle 512 Go est commercialisé à 399 euros et le 256 Go à 186 euros.

Le Dyson V12 Detect Slim est également promu. C’est un aspirateur-balai équipé d’un laser qui détecte les particules de poussière les plus fines. Avec une autonomie d’une heure, Il passe de 699 à 534 euros.

Enfin, Samsung Galaxy A55, le smartphone milieu de gamme, avec une capacité de 128 Go, est proposé à 301 euros au lieu de 479 euros.

Cette deuxième édition des French Days 2024 s’étendra une semaine, prenant donc fin le dernier jour de ce mois de septembre. Profitez-en !

Restez à la pointe de l’information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d’avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.