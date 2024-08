Ce duo de cybercriminels flambeurs a fait vibrer le FBI

Deux cybercriminels, Pavel Kublitskii et Alexandr Khodyrev, ont attiré l'attention des autorités américaines en dépensant de grandes sommes d'argent et en adoptant un style de vie somptueux. Arrivés en Floride, ces ressortissants russes et kazakhs ont rapidement éveillé les soupçons après avoir effectué des achats en liquide dépassant les six chiffres.

Peu de temps après avoir obtenu l'asile du Département de la Sécurité intérieure, le duo a commencé à vivre dans le luxe. Ils ont ouvert plusieurs comptes bancaires. Ensuite, ils ont déposé 50 000 dollars et acheté une voiture pour 110 000 dollars en liquide. Ces dépenses impressionnantes, sans source de revenus apparente, ont déclenché une enquête du FBI.

Une enquête qui remonte jusqu'au Dark Web

Les autorités ont découvert que Kublitskii et Khodyrev étaient liés à des activités criminelles sur le Dark Web. Ils opéraient via la plateforme WWH Club, ainsi que ses forums affiliés, Skynetzone, Opencard et Center-Club. Ces sites permettent aux cybercriminels de vendre des identifiants volés, des logiciels malveillants et d'autres informations sensibles, tout en proposant des formations en cybercriminalité.

Le FBI a obtenu un mandat de perquisition pour suivre les activités de ces cybercriminels. Grâce à l'analyse des adresses IP, les enquêteurs ont découvert que le couple était lié au pseudonyme « Makein ». Ce pseudonyme était utilisé pour gérer une partie des activités criminelles du réseau WWH Club. Par conséquent, ces dernières généraient des revenus importants.

Des administrateurs cachés derrière des pseudonymes

Selon les autorités, plusieurs autres administrateurs de haut rang opèrent sur la plateforme WWH. Le FBI estime que le pseudonyme « Makein » est partagé par Kublitskii et Khodyrev. En outre, ces deux là seraient responsables de nombreux cybercrimes commis sous cette identité. Cette organisation complexe rend difficile la traque des individus derrière ces pseudonymes.

Bien que la plateforme WWH et ses forums associés soient toujours actifs, le FBI a arrêté par Kublitskii. Quant à son complice, Khodyrev, son statut demeure flou. Les autorités poursuivent leurs investigations pour démanteler l'ensemble du réseau cybercriminel. Par contre, les défis posés par les structures anonymes du Dark Web compliquent cette tâche.

Ce duo, désormais sous l'œil vigilant du FBI, montre que même dans l'ombre du Dark Web, les cybercriminels ne peuvent pas toujours échapper aux autorités.

